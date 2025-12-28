日本性感女星三上悠亞上月10日宣布入主台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家「Formosa Sexy」，昨（27）日迎來首場應援賽事，吸引眾人目光，而她應援完，換上一身私服走出會場，上半身穿著白色背心、白色外套，搭配牛仔褲、牛仔棒球帽，腳踩毛毛拖鞋，三上悠亞在低溫中看上去有些單薄，還好不少熱情粉絲陪伴下班路，互動相當有愛。
三上悠亞私服太香！上半身純白、絲毫不怕低溫
從粉絲社群Threads拍攝的畫面可見， 三上悠亞應援完後褪去隊服，換上一身輕便，上半身穿著白色背心、白色外套，搭配牛仔褲、牛仔棒球帽，腳踩毛毛拖鞋，肩上背著黑色包包，一手拿著手機，一手跟熱情粉絲揮手說掰掰，讓人看到三上悠亞十足親和力。
影片一出，吸引超過23萬人次搶看三上悠亞下班路，粉絲見狀其私服，不禁擔心喊：「我很擔心她會冷，台灣這幾天濕冷，希望她可以多穿衣服，這樣會感冒！」、「怎麼穿都好看」、「好可愛啊」、「多穿一點啊，剛好冷氣團來了」、「三上辛苦了！」
事實上，三上悠亞為了這次的應援秀下了一番苦工，她不僅一落地台灣就馬上加入練習，日前於加盟記者會上，被問到加入Formosa Sexy的心情？三上悠亞說：「非常開心加入夢想家，感謝球隊、球團以及啦啦隊員們，我會盡我所能的努力，不讓大家失望。」
🔺資料來源－
三上悠亞IG、Threads＠chiu616919
🔺看更多－
直擊／勝利女神三上悠亞降臨！撒嬌舞+TWICE組曲 全場粉絲都嗨翻
三上悠亞太寵粉！聖誕比基尼美照曝光 應援前請粉絲眼睛吃冰淇淋
圖輯／三上悠亞來了！多張辣照曝光畫面香爆 首場應援秀本週登場
