▲三上悠亞（如圖）在應援期間帶來多支舞蹈，不論是表情控管或是舞蹈動作都十分到位，展現不俗舞蹈實力。（圖／記者張一笙攝）

三上悠亞昨（27）日首度以夢想家啦啦隊Formosa Sexy身分現身球場應援，她多次帶來「撒嬌舞」〈OVERDRIVE〉以及TWICE組曲，引來全場目光。而有著超高人氣的三上悠亞，只要經過場邊或走道，四周球迷就會同時舉起手機、相機狂按快門，有網友拍下場邊震撼景象，打趣說：「我以為是來看職籃，其實是參加攝影社團活動。」畫面曝光後，其他人紛紛笑虧：「老婆不要看！」、「不是看比賽，大家都去攝影」。有網友拍下場邊驚人景象，三上悠亞在場邊跳著撒嬌舞，大家全都拿起手機錄影，讓該名網友表示：「我以為是來看職籃，其實是參加攝影社團活動。影片曝光後引起熱議，直呼：「台北國際成人展現在也請不來的卡司呀⋯」、「這一般攝影團請不起啊」、「老婆不要看」。近幾年，職棒、職籃陸續邀請外籍啦啦隊來台應援，創造許多話題，網友也忍不住笑虧：「啦啦隊都快比球賽精彩了」、「大家知道場上在比什麼嗎？」、「全部都不是來看球賽」、「結果不是看比賽，大家都去攝影」。三上悠亞首場應援秀吸引許多粉絲買票進場，她除了帶來熱力四射的舞蹈，經過場邊或走道時，也不忘揮手、比心、露出招牌笑容，滿滿親和力瞬間圈粉無數，粉絲們紛紛拿起手機、相機捕捉畫面，現場快門聲不斷。