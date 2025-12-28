我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃聯盟例行賽持續熱戰，聖安東尼奧馬刺今（28）日雖以114：127不敵猶他爵士，但好消息是一哥「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）健康回歸先發，全場僅上場28分鐘，就繳出32分、7籃板、3助攻與5火鍋全能演出，還於末節剩下8分鐘時，上演假投真切、隔扣211公分長人菲利波斯基（Kyle Filipowski）的「火星級隔扣」，不僅全場球迷歡聲雷動，NBA官網也發文表示不敢置信，「斑馬你在開玩笑吧？」文班亞馬11月中遭逢左小腿拉傷，缺席12場比賽，回歸後6場皆以替補登場，卻不僅其影響力，期間率領球隊3度擊敗衛冕軍雷霆，馬刺也靠這波8連勝，站上西區第2席位。文班亞馬稍早重返先發，馬刺球團強調在多次反覆複診下，才確認他已經可以用完全體復出。儘管如此，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）仍有意限制其登場時間，本場雖然回歸先發，但最終僅上場28分鐘。在有限上場時間中，文班亞馬充分展現攻防兩端的無限影響力，末節剩下8分鐘時，文班亞馬於弧頂接球，先用投籃假動作晃飛對位的馬卡南（Lauri Markkanen），隨後1次運球直搗禁區，最後飛越211公分長人菲利波斯基，完成雙手隔扣，讓主場馬刺球迷頓時陷入瘋狂。NBA官網隨後也在IG、Threads上轉發這段影片，並寫道，「斑馬你在開玩笑吧？一次合法的and 1海報扣籃。」，也有不少球迷在影片下方留言，「這太不科學了」、「只有他做得出這種事」、「殘暴且充滿獸性，這是我想到最合適的形容詞。」