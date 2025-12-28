我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天《回到那一天》演唱會設計了五顆萌球，不同顏色對應不同團員，不斷轉化造型，出現在動畫、裝置，粉絲聽演唱會，也像是在看一場大型展覽。（圖／相信音樂提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場熱鬧開唱，今（28）日晚間是台中站的第二場。除了震撼的音樂與感性的Talking，舞台視覺設計也藏著滿滿的細節與彩蛋。不管是熟悉五月天的五迷或是第一次聽演唱會的新粉，在螢幕和場佈中頻繁出現的5顆顏色不同的萌球，因對應5團員，看到都會會心一笑。其中的藍色球因為戴著招牌的黑框眼鏡，讓粉絲秒懂大笑：「這顆絕對是冠佑。」關於5顆可愛的球體角色，其實是依照團員的特徵與代表色設計，粉紅色球代表主唱阿信，擺放於C位，可明顯看見阿信唱歌的嘴巴，橘色是表吉他手兼團長怪獸，怪獸在五月天裡，是顏值代表，又帥又有自信，橘球也捕捉到怪獸的酷帥特色。黃色球代表的是貝斯手瑪莎，一頭招牌的長髮，是瑪莎的代表形象，上一次看見瑪莎短髮，應該是他入伍期間，他長年都是以長髮形象現身。藍色球是鼓手冠佑，黑框眼鏡是一大招牌特色，平常坐在後面打鼓的他，有較為沈默寡言的呆萌形象感，藍色球也掌握了他的神韻。綠色球是吉他手石頭，團裡的顧家好男人形象代表，有好爸爸的成熟、穩重之感。這5隻可愛的分身，不只活在出現在舞台設計裡裡，這次也全面實體化進駐台中，像是在「MAYDAY LAND」周邊展區的扭蛋機牆上，就能看到這5顆球在透明管線中滾動。還有備受矚目的「冠佑球」獨立公仔座落在展區，大大的眼鏡配上無辜表情，成為熱門合照點。此外，在台中捷運站各站也能看見這五顆球的裝飾。位於台中公園的「因為你所以五球」裝置藝術，更是讓這5顆球漂浮在湖面上，並且因應節慶戴上了紅色的聖誕帽，畫面超級療癒，這幾天已吸引五迷前往朝聖打卡。