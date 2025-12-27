我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天《回到那一天》巡迴演唱會，今（27）日晚間在台中演出，阿信在演出尾聲時，首次談論上週不慎摔落舞台的心情。（圖／相信音樂提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會今（27）日晚間在台中洲際棒球場開唱，主唱阿信一上台滿滿活力，但在演出接近尾聲時，他突然談起5天前在上海演唱會發生的摔落舞台意外，他首度在鬆口內幕，坦言自己當時其實失憶了，甚至連有沒有唱完歌都不知道。會後收到的200多則關心簡訊中，卻有4個人瑪莎、冠佑、怪獸和石頭在笑他，「那4個人是誰？我不用說，你們也知道。兄弟是這樣當的嗎？」阿信上週和言承旭、吳建豪、周渝民在上海開唱，但他不小心摔落舞台，回到舞台上他也向其他3人索吻、討安慰。想到5天前的意外，阿信心有餘悸，卻也有黑色幽默。他表示：「這25年來，我第一次在舞台上摔進一個洞裡。」阿信說，他後來完全斷片，演唱會結束後甚至驚慌地問身邊夥伴：「我個人的那段有唱嗎？〈盛夏光年〉唱了嗎？〈乾杯〉唱了嗎？Talking說了嗎？」其他三人告訴他：「你有，你唱了，而且今天唱得很好。」他才稍微安心。阿信還原當時眼前一黑後的畫面，「我最後只記得，我掉到洞裡，眼睛張開的時候，只看到三張帥臉看著我。」說到這裡，阿信突然切換成勸世模式，黑色幽默喊話：「現場很多女生可能會有一點點羨慕，但請你們不要用生命危險來換喔。」阿信表示，他結束演出後拿起手機時，發現湧入200多則簡訊，「那些很久不見的老同學、老朋友，全都被我炸出來了。（周）杰倫、JJ（林俊傑）、（陳）綺貞、丁噹，還有很多好朋友都傳訊息問候我。我很失望的是，有4個人笑我。」阿信看著身邊的團員，也看看台下，「這4人是誰，我不用說，你們也知道，就是（五月天）其他四位。」五月天其他成員看起來「沒良心」的嘲笑，其實是五月天創團25年來堅不可摧的默契與信任。阿信表示：「兄弟是這樣當的嗎？在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們4個相信我，一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定會站在這裡，等待我回到五月天。」阿信最後也向滿場歌迷報平安：「我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心。」並邀請全場用最大聲的尖叫緊緊擁抱他，結束《回到那一天》巡迴演唱會台中場的第一站。