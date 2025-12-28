我是廣告 請繼續往下閱讀

金曲歌后戴佩妮近期帶著備受好評的《雙生火焰》巡迴演唱會唱進中國，昨（27）日晚間巡演至四川成都站時，她卻突然在台上語帶哽咽地向粉絲宣布，因整體售票不佳，原訂的北京與廣州兩場演出，還沒開賣，確定先取消，明（2026）年1月17日的杭州場會是這趟巡演在中國的最終場，戴佩妮對台下觀眾表示：「很可惜，但沒有遺憾。我真的沒事，我不希望看到身邊工作人員壓力這麼大，我真的沒事。」戴佩妮表示，她不會在意所謂的面子，「如果做不好，我會承認做不好，不會強撐著要大家吹捧我，把我說得很厲害。」戴佩妮表示，這次的舞台製作在藝術上獲得很高的成就，但是還有現實的商業壓力需要考量，只能及時止損。戴佩妮也和觀眾分享，允許任何事情發生，「因為不允許發生，就會內耗，會喪失力量。」戴佩妮表示，「人生是一場修行，如何安住？不是躲避，也不是心在逃，只需要允許事情的發生，面對它。真正的力量從來不是對抗，而是鬆手。所有的課都不是讓你倒下，而是讓你學著如何站著，站穩自己的心。」台下觀眾也對戴佩妮大喊，「加油」、「謝謝你」、「你是最棒的」。關於《雙生火焰》演唱會的舞台設計，奪得多項國際大獎，包括倫敦設計獎（2025 London Design Awards） 最高等級鉑金獎，還有在有設計界奧斯卡之稱的美國繆斯設計獎裡的「概念設計-娛樂類別」及「活動-演唱會類別」，都獲得最高榮譽鉑金獎，等於是擁有三項國際頂級鉑金榮譽加身。《雙生火焰》的主題命名，象徵戴佩妮在音樂創作與舞台表演中，雙重的熱情與能量，25年的音樂歷程，積累的情感與點滴將化作炙熱的火焰，明年在台灣高雄巨蛋，粉絲還是可以聽見這次的製作。關於高雄場歌單，戴佩妮預告，同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉，也會演唱概念專輯《雙生火焰》中的歌曲。