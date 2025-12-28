我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天《回到那一天》巡迴演唱會到台中，一開場五人就開始了招牌的互虧垃圾話橋段。（圖／相信音樂提供）

五月天《回到那一天》巡迴演唱會相隔2年重返台中開唱，今（28）日晚間開場時除了經典歌曲〈O.A.O.A〉，經典的垃圾話環節更是火力全開。主唱阿信在台上提到他最近跟F3組團，著急地問五月天成員：「你們不會因為我跟別人組團，就不把我當作你們這一團了吧？你們是我的快樂小夥伴。」對此，怪獸回嗆：「你確定我們快樂嗎？不要隨便定義我們的心情，說不定我們很吖雜，是吖雜小夥伴。」怪獸對阿信說：「我們就是你的伴奏團，快樂小夥伴啊，但你確定我們快樂嗎？」阿信見狀趕緊改口說是「憂鬱小夥伴」，怪獸又不服氣地說：「你怎麼知道我們憂鬱了，不要隨便定義我們的心情，說不定我們很吖雜，是吖雜小夥伴。」阿信見狀趕緊順勢封怪獸為「吖雜大夥伴」，將怪獸升級，希望能平息他的「怒火」。阿信表示：「你們現在可不可以專心做一件事，看是要排擠我，還是要互相排擠？」怪獸隨即補槍：「我們每個人都是一個個體，不要隨便把我們湊成一個團好嗎？」超荒謬的「拆夥」對話，讓全場笑聲不斷。除了嘴上不饒人，阿信今晚也有驚喜的脫稿演出。他在坐在跑車演唱橋段時，突然跑車前座，還試著要開車，讓一旁的石頭當場嚇壞，「阿信今天脫稿演出，我們可能要唱到天亮了。」以為阿信要加碼演出。不過阿信對歌迷很貼心，他開玩笑地說：「不要，他們（歌迷）明天要上班。」相隔2年回到台中，團員們都顯得特別放鬆。怪獸熱情地向看台區與台中的朋友問好，大讚現場熱情讓五月天充滿體力，他表示：「一踏上舞台就有熟悉親切的感覺，特別放得開，希望大家晚上不要保留體力，管他明天要上班上課呢！」鼓手冠佑更透露，因為在台中開唱，家人朋友全數到場支持，甚至昨天第一場唱完發現家人嗓子都啞了，希望今晚大家也能唱足3小時，獲得真正的快樂。話題最後又繞回「小夥伴」的哏，聊開的阿信大爆料，提到以前組團時常一起去陽明山泡溫泉，「大家可能那時候都有遇到我們，有看過石頭的內褲和『小夥伴』。」兄弟是這樣當的，互虧完轉身又可以一起開心唱歌。