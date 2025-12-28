我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天《回到那一天》巡迴演唱會到台中，今晚的特別來賓是他們的師妹丁噹，勁歌熱舞超嗨。（圖／相信音樂提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返台中，驚喜一波接一波。主唱阿信合體丁噹，喚醒傳說中阿信的「北投舞王」魂魄，兩人唱跳小虎隊〈青蘋果樂園〉與郭富城〈對你愛不完〉，當經典的轉手手勢嗨翻全場之際，氣氛衝到最高點，兩人竟挑戰極限，重現Energy〈星期五晚上〉的超狂「16蹲」，跨世代舞曲連發，讓台中洲際棒球場瞬間變成萬人大型KTV與夜店。回首五月天25年的旅程，他們不僅陪伴歌迷，更是丁噹音樂路上的重要推手。從未出道前丁噹因看了五月天演出而下定決心走音樂路，到剛出道時冠佑陪上節目、阿信擔任小巨蛋嘉賓，寫歌給丁噹唱，一起合拍MV，以及怪獸、瑪莎操刀MV和寫歌，師兄們總是默默支持。現在這位幸運的小師妹已能獨當一面，在台北小巨蛋唱完《夜遊》演唱會，明年4月即將再戰高雄巨蛋，讓師兄們見證她的成長與蛻變。丁噹也特地帶了10位舞者登場，一字排開來跳16蹲，非常壯觀。過去以歌迷身份坐在台下觀看師兄演出的她，和五月天同台讓她非常雀躍，也成功地勾起阿信的舞魂，復刻懷舊金曲，更合唱〈派對動物〉、〈離開地球表面〉，讓全場歌迷的細胞都跟著沸騰跳動。唱到Energy〈星期五晚上〉，丁噹和舞者一起跳16蹲，原本阿信專注在唱歌上，在丁噹的帶動之下，也一起跳了16蹲。演唱會第二天由白安擔任暖場嘉賓，她帶來新專輯同名歌曲〈星期八〉，透過歌聲引領全場進入自由想像的世界，即使長大也允許自己再一次做夢。接著演唱〈路邊野餐〉、〈我把你留在去年〉及〈是什麼讓我遇見這樣的你〉。白安也預告新的一年行程滿檔，《路邊野餐》巡迴演唱會將於2026年1月25日在台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。五月天接下來將於12月31日、2026月1月1日、1月3日、1月4日繼續在台中洲際棒球場與歌迷狂歡。