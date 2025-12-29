我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人21歲小將史密斯（Nick Smith Jr. ）將獲得更多時間。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人近期陷入低潮，吞下三連敗且多場慘敗後，球隊終於出手調整。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）證實，球隊已召開內部會議並將進行陣容變動，試圖止住頹勢、重回正軌。根據報導，湖人21歲小將史密斯（Nick Smith Jr. ）將獲得更多時間。湖人日前在聖誕大戰主場以96：119不敵火箭後，瑞迪克罕見說出重話，直指問題核心在於態度與執行力。「我們不夠在乎、不夠職業，沒有做該做的事。」他也坦言，那場比賽後勢必會有一場「不太舒服的會議」。果不其然，湖人全隊於隔日進行長時間訓練，並召開球員與教練團的內部會議。瑞迪克透露，這次會議氣氛雖然嚴肅，但相當正面，「不只是我們教練在講，也很重要的是去聽球員需要什麼，這對整個團隊都有幫助。」前鋒八村壘也在會後點出問題所在，「我們開季打得很好，但後來有點鬆掉了，好像對贏球感到疲乏，沒有繼續做好該做的事。」值得注意的是，球隊領袖詹姆斯（LeBron James）與史馬特（Marcus Smart）在輸給火箭後並未受訪，顯示休息室氣氛一度緊繃。瑞迪克則強調，詹姆斯和唐西奇（Luka Doncic）領袖球員必須站出來「為球隊定下基調」。陣容調整的導火線之一，來自傷兵問題。後衛里夫斯（Austin Reaves）在聖誕大戰受傷，預計至少缺陣一個月，加上文森特（Gabe Vincent）同樣無法出賽，迫使湖人後場重新洗牌。瑞迪克在對國王賽前透露，史密斯將在輪換中獲得更穩定、更多的上場時間，但拒絕提前公布先發名單，僅表示「今晚一定會有調整」。瑞迪克談低潮：沒有球隊能一路順風面對外界質疑，瑞迪克也試圖為球員減壓：「很少有球隊能整季不經歷低潮，幾乎不可能。我們必須接受這個過程。」他甚至以雷霆為例，指出頂級球隊同樣曾走過掙扎階段，關鍵在於是否真正執行與投入。湖人今晚將在主場迎戰國王，這場比賽不只是戰績止血戰，更被視為Redick執教以來的重要轉捩點——變陣是否奏效、態度是否改變，答案即將揭曉。