▲張越河（圖左）過往在《小姐不熙娣》的節目片段也被翻出，疑似對小S（圖中）襲胸、摳屁股的互動引發性騷爭議。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）





▲王彩樺（如圖）年輕時因表演需求必須穿得性感，沒想到竟遭大咖男星性騷擾。（圖／小姐不熙娣YT）





男模張越河外型亮眼，近日他被爆出疑似誘拐女大學生回家性侵，引發外界熱議。而今年初他在節目《小姐不熙娣》上與主持人小S互動時，疑似對她襲胸、摳屁股，畫面曝光後引發性騷疑雲，製作單位今（29）日稍早回應：「男來賓行為 ≠ 節目立場，其他不予回應。」而藝人在活動、節目中遭性騷的案例並不少見，王彩樺過去就曾透露，18歲時被一名大哥吃豆腐，趁她作秀的空檔從後方突襲親吻裸背，讓王彩樺相當驚嚇，當下只能回家偷哭。王彩樺年輕時頗受歡迎，她曾在節目中透露，在秀場被某名大哥親背、推上床，險些遭到侵犯。王彩樺回想起自己在飯店時，整個人被推倒到床緣，該名大哥表明：「我很喜歡妳。」甚至有意想和她發生關係，讓王彩樺嚇傻，情急之下脫口說：「可是…我月經來。」才順利逃過一劫。另外，王彩樺也因表演需求必須穿得性感，有位圈內大哥竟趁著她準備上台時，無預警吻上她挖空的背部，但當下她才18歲，雖覺得不被尊重，但也只能回去哭。至於這名大哥是誰？王彩樺表示對方目前仍在圈內，且不願透露姓名。根據《鏡週刊》報導，近日有女大生A小姐向出面爆料，指控張越河涉嫌對其性侵，目前案件已進入司法程序。而張越河過往在《小姐不熙娣》的節目片段也被翻出，疑似對小S襲胸、摳屁股的互動引發性騷爭議，節目製作單位稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「男來賓行為 ≠ 節目立場，其他不予回應。」