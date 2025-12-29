NewJeans合約爭議出現重大轉折，ADOR今（29）日正式對外證實，已通知解除Danielle的專屬合約，同時也著手提交違約金與損害賠償的起訴書。根據日前業界推測以及ADOR內部對話資料，NewJeans過去曾被估算，團體層級的違約金可能落在4500億至6000億韓元之間（約新台幣140億元），但該數字為整體推估，並非針對Danielle個人確定金額，實際責任仍待法院認定。
NewJeans爆合約糾紛初期 違約金估算6000億元
ADOR跟韓媒《Xports News》表示，今天已提交違約金與損害賠償的起訴書，至於Danielle被認定違約的具體行為，因法律程序即將展開，暫時不便對外說明，但強調專屬合約建立在雙方互信基礎上，若藝人另行締結合約、進行獨立演藝活動，或有損團體名譽與信用的行為，皆屬違約。ADOR也指出，公司曾要求改善，但在期限內未獲修正，因此才通知解除合約並提告。
依金融監督院電子公告系統資料，ADOR在2023年的營業收入為1103億韓元（約台幣26億元），而ADOR旗下唯一藝人只有NewJeans，因此市場多半推定，相關收益幾乎全數來自NewJeans的活動表現。而NewJeans目前仍有約5年的合約期限尚未履行，這也成為推算違約金的重要變數。
業界出現多種版本的違約金估算，較高的推算方式，是以團體未來整體收益與剩餘年限回推，先前媒體曾引述ADOR內部對話紀錄指出，若以每位成員每月平均收入2億韓元（約台幣480萬元）的收入推算，5人合計的違約金約為600億韓元以上（1人1年24億x5人x剩餘5年合約）；但也有另一派說法認為，成員實際月收入可能至少20億韓元，若採此標準，整體違約金區間則被推高至4500億至6000億韓元（約台幣140億元）以上。
綜合目前已公開的資訊來看，Danielle所面臨的違約金，確實存在從數百億到數千億韓元不等的多種推估版本，但無論是哪一種算法，現階段都僅屬市場與媒體分析，並非法院裁定結果。隨著ADOR正式提起訴訟，相關數字是否成立、採用哪一套計算邏輯，接下來都將成為司法攻防戰的核心。
📌ADOR開除Danielle官方全文：
Hanni與家人一同來到韓國，並與ADOR進行了長時間的深入對話。過程中，雙方一同回顧過往，並花時間以更客觀的角度看待整起事件，經過坦率的溝通後，Hanni決定尊重法院的判決，選擇與ADOR繼續同行。
Minji目前也正在與ADOR進行對話，雙方為了擴大彼此的理解，持續進行相關討論中。
Danielle方面，因判斷已難以再以NewJeans成員及ADOR旗下藝人的身分一同合作，本公司已於今日（12／29）正式通知解除專屬合約。此外，對於引發此次紛爭，並對NewJeans離隊及回歸延遲負有重大責任的Danielle其中一名家屬，以及前代表閔熙珍，ADOR將依法追究其法律責任。
ADOR在溝通過程中了解到，成員們長期接觸到被扭曲且帶有偏頗的資訊，因而對公司產生諸多誤解，最終演變成紛爭。公司與藝人也達成共識，認為若要重新獲得粉絲與大眾的愛，即便需要一些時間，也必須以正確的事實關係為基礎，徹底釐清並消除誤會。
此外，對於在紛爭過程中產生的各項爭議，未來也將另擇時間對外說明，目前正就時機與方式進行討論。
ADOR將盡全力以圓滿方式解決相關事宜，並努力讓NewJeans能夠儘早回到粉絲們身邊。
NewJeans事件懶人包 團體確定5缺1
回顧事件開端，NewJeans所屬公司ADOR的代表閔熙珍去年（2024）4月爆出被母公司HYBE解除職務後，雙方關係陷入尷尬。同年9月11日，NewJeans透過YouTube直播喊話HYBE，要求閔熙珍復職，Hanni還抖出隸屬HYBE旗下的團體經紀人故意讓她聽見「無視她」的話，認為自己遭受職場霸凌；10月15日，Hanni以證人身分出席「環境勞動委員會國政監察」聽證會，台上淚訴被霸凌的過程，始終未跟ADOR、HYBE達成共識；11月28日，NewJeans召開緊急記者會，自行宣布11月29日起將離開HYBE和ADOR，要獨立展開自由活動，隨後於29日向ADOR發送專屬合約終止通知。然而，ADOR主張專屬合約仍有效，並表達希望與成員面對面對話，解開誤會。
在專屬合約紛爭未解決的情況下，NewJeans成員在今年2月先是開設新IG賬號「jeanszforfree」，並上傳全新的概念照與影片，寫道：「Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的新團名是NJZ。請期待我們2025年與NJZ一起展開的驚喜旅程。」自行宣布新的團名為「NJZ（엔제이지）」，宣告獨立活動。
對此，ADOR認為：「NewJeans成員與ADOR的專屬合約依然有效，所謂的解約只是單方面的主張。我們已向法院提出『確認專屬合約有效』的訴訟，並申請『經紀公司地位保障及禁止簽署廣告合約』的假處分。」後來NewJeans敗訴，首爾中央地方法院裁定支持ADOR的假處分申請，NewJeans不得單獨活動、私自接工作，連新團名NJZ都不能使用，如果違背，每人每次都要賠給ADOR十億韓元。
後來，Haerin和Hyein決定尊重法院判決，回歸ADOR；Minji如同上述聲明，仍在跟ADOR商談；Hanni也決定回歸ADOR，只有Danielle與其家人疑似仍不妥協，最終被ADOR開除。
NewJeans介紹 2022年出道即爆紅、2025出道3週年
Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein組成的NewJeans，是南韓第一大經紀公司HYBE旗下子公司ADOR在2022年7月22日推出的女團，發行作品〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Ditto〉、〈OMG〉、〈Super Shy〉傳唱度高，人氣直達一線歌手BLACKPINK、TWICE等團體的地位，一出道就爆紅，有「怪物新人」稱號。
