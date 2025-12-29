男模張越河到底是誰？擁有帥氣臉蛋、身高180公分的他，在台北信義區社交圈頗具名氣，IG更有2萬人追蹤，過去更曾跨足運動圈參與籃球賽，近日卻爆出性侵醜聞。不僅如此，張越河許多黑歷史也陸續被起底，疑似涉及校園霸凌、偷拍及多起性騷擾事件，就連主持人小S（徐熙娣）也都曾被他吃豆腐。但張越河今（29）日也發出聲明，否認一切指控，事件始末帶大家一次看。
張越河遭控性侵 女大生控他警局翻供
據《鏡週刊》報導，近期一名女大生A小姐透過社群平台控訴，今年10月間，張越河以工作結束需休息為由將她帶回住處，隨後不顧反抗強行侵犯。女方指稱，事後張越河曾傳訊、致電道歉求原諒，但在警局接受偵訊時卻翻供宣稱「合意性交」。隨著事件發酵，更多驚人內幕被揭發。
曾對小S伸狼爪！張越河黑歷史一一被挖出
張越河過去錄製節目《小姐不熙娣》的畫面遭起底，當時他在與小S演出的情境劇中，為了攙扶小S，碰觸到小S的私密部位，讓小S也直言：「我覺得被羞辱到了」。雖然此舉當時被部分觀眾視為綜藝效果，但在近日張越河性醜聞爆發後，該段畫面被網友重新檢視，認為張越河的本性早已露出馬腳。
張越河疑偷拍不雅片 還捲校園霸凌、欠錢不還
一名自稱張越河前女友的女子也在網路上出面爆料，稱自己曾在張越河手機發現多段他與不同對象的私密影片，且男方即便口頭答應刪除，私下仍偷偷保留。
張越河國中時期的同學也跳出來指控，稱張越河曾是校園霸凌的領頭者，不僅用球丟擲同學頭部，還教唆跟班對女性同儕進行言語騷擾，導致受害者長期處於恐懼之中。網友還爆料張越河曾有欠債不還紀錄，並將女性視為工具人，甚至發生過「前晚睡這名女生，隔天睡其友人」的荒唐行徑。
張越河否認性侵 聲明喊：無違反女方意願
針對性侵指控，張越河今日則委請律師發布正式聲明，否認非法行為：
大家好，我是越河。
針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。
本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。
在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。
最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。
一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。
聲明人：越河 中華民國 114 年 12 月 29 日
來源：張越河IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
