▲于朦朧（如圖）離世後，多名網友參與「為于朦朧討公道」的連署行動，呼籲相關單位展開更全面、獨立且透明的調查。（圖／TC Candler YT）

▲今年「全球百大帥哥」第一名則是中國男星張哲瀚，因涉及辱華遭到中國封殺的他，近幾年轉往海外發展。（圖／張哲瀚提供）

美國電影網站「TC Candler」每年都會評選全球百大美女、百大帥哥，昨（28）日正式公布名單，今年TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華以及Fubon Angels韓籍啦啦隊員李珠珢都入選百大美女。百大帥哥部分，今年過世且死因不單純的中國男星于朦朧排名第5，影片中更寫道「Truth（真相）」、「Justice（正義）」、「Answers（答案）」讓粉絲看了相當激動。冠軍則是被貼上「親日標籤」而被中國封殺的男星張哲瀚。全球百大帥哥榜單出爐，雖名單中未有台灣人，不過車銀優、大谷翔平、貝克漢、王鶴棣、CORTIS成員安乾鎬等人皆入選。其中，今年9月驚傳墜樓身亡的于朦朧，擠進第5名，影片中更出現「Truth」、「Justice」、「Answers」等字，讓粉絲感動直呼「世界看到他的美好」、「太感動了」、「希望每年都有他，這樣他就會活在每個人心中」、「人卻不在，真的好可惜」。于朦朧墜樓身亡，官方第一時間定調為「酒後意外墜樓」排除刑事案件嫌疑，但由於案情細節未完全公開，引發外界諸多質疑，各種牽扯政治陰謀的討論引發網友熱議。事件發生後，多名網友參與「為于朦朧討公道」的連署行動，呼籲相關單位展開更全面、獨立且透明的調查，以釐清社會疑慮，粉絲至今仍不斷用各種渠道為他發聲。另外，今年「全球百大帥哥」第一名則是中國男星張哲瀚，2021年因主演《山河令》走紅，卻被網友翻出多年前在日本靖國神社附近賞櫻的照片，遭指「辱華」，隨後遭到中國封殺，所有代言都被切割，影視劇也無法播出。張哲瀚遭封殺後，近幾年轉往海外發展，主要在泰國、馬來西亞、韓國、香港等地舉辦演唱會和粉絲活動，發行多張專輯的他， 去年（2024年）獲得 Hito 流行音樂獎「最受歡迎新人獎」等榮譽。