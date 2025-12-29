我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡政宜家中搜出的愛馬仕。（圖／橋檢提供）

曾因職棒假球案入獄的嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉嫌225億元跨境洗錢案今年8月31日，蔡政宜在桃園機場準備搭機前往越南時被檢警攔截拘提，認定其涉有重嫌，訊後羈押禁見，而唐女則潛逃出境遭通緝。全案橋頭地檢署今日偵結起訴，認定蔡涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，且犯後態度不佳曾有職棒簽賭前科，具體向法院求刑10年。高雄市刑事警察大隊今天公布在蔡政宜夫妻豪宅家中查扣的賓士車、85個愛馬仕與香奈兒精品包及多支勞力士名錶，還有價值約1.5億元的兩處房產與4筆土地、百萬現金等。檢方調查指出，蔡政宜於8月31日準備前往越南時落網，其妻唐斯蓉則先行潛逃出境遭通緝。檢警在其住處與豪宅執行搜索，共扣押4筆土地、2處房產（價值約1.5億元）及一輛賓士轎車。此外，現場搜出極其奢華的精品，包括愛馬仕、香奈兒等各式名牌包高達85個，以及包含勞力士「水鬼」與「天行者」在內的3支名錶、金飾與上百萬元現金。回顧事件，檢警今年5月破獲高雄一處大型水房，作為網路賭博跨國洗錢據點，金額高達25億元，追查發現蔡政宜涉案，疑似非法獲利超過2億元。橋檢查出，蔡政宜涉嫌在高雄市區設立機房，長期協助博弈、詐騙等不法集團進行跨國洗錢。檢警今年5月展開收網行動，先逮捕蕭姓、李姓等幹部，並獲法院裁定羈押禁見。後續追查發現，蔡政宜才是幕後主使者，3年來金流逾200億元，依0.5%至1%計算，疑似獲利逾億元。另外，蔡政宜利用妻子作為防火牆，還安排小弟到馬來西亞等地學習跨境洗錢技術，專案小組原本打算在5月底緊急發動第二波行動，卻發現蔡政宜自從小弟落網後已有警覺，先出境至越南避風頭，唐斯蓉後來也帶著三個兒女持台灣護照先赴日本，後轉紐西蘭，再飛加拿大溫哥華，8月底派人帶孩子們回台開學，獨自滯留海外，專案小組不排除她已躲回中國湖南老家。蔡政宜於8月31日在桃園機場準備出境前往越南胡志明市時被檢警拘提到案。檢方展開搜索後於本月1日經過複訊，橋頭地檢署檢察官認為，蔡政宜涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，高雄地院合議庭裁准。今日全案偵結，檢方痛批蔡政宜為維持議員身分，由妻子代為指揮犯罪集團運作，且落網後全盤否認、態度惡劣。考量其曾有職棒簽賭前科，檢方依組織犯罪及洗錢等罪嫌起訴蔡政宜等5人，並對唐女等7人發布通緝，針對蔡政宜更具體求處10年重刑。