我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑪菲司（如圖）透露自己是Labubu的鐵粉之一：「我很喜歡Labubu笑口常開的樣子，常被他感染歡樂的笑容，看到就覺得心情變好。」（圖／三立提供）

「前黑澀會美眉」Mavis瑪菲司今年跨年首度趕場，接連在台中麗寶和水湳中央公園演出，除了將帶來新歌〈Martini〉、〈MONEY BACK〉全球首唱，兩場演出她也各準備100隻「Labubu」要送給台下觀眾，瑪菲司說：「想送Labubu的原因，是希望在年末的時候帶給大家更多的歡樂。」新的一年希望能把歡樂帶給大家。瑪菲司表示自己運氣非常好，搶到200隻Labubu，想送給台中麗寶和水湳中央公園兩場跨年演唱會的觀眾們。瑪菲司透露自己也是Labubu的鐵粉之一：「我很喜歡Labubu笑口常開的樣子，常被他感染歡樂的笑容，看到就覺得心情變好。」瑪菲司確定接下跨年演出後，除了勤練歌舞，還趕緊著手準備要送給觀眾朋友的禮物，相當用心。瑪菲司最新單曲〈My Love〉MV邀請到韓國男神崔振赫跨刀演出，被問到未來還計劃邀請哪些男神、女神合作？她暫時賣個關子，透露：「陸續有很多跨國的精彩合作正在規劃中，很可能新年一開始我就會公布一個合作的大消息。」讓粉絲們相當期待。「2026包你發 麗寶跨年演唱會」今年除了有瑪菲司帶著Labubu登台，卡司陣容還包括王識賢、waa魏如萱、美秀集團、宇宙人、Mavis瑪菲司、MARZ23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+等等。另一大看點就是煙火，今年麗寶樂園渡假區的300秒跨年煙火以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，搭配全台最大「天空之夢」摩天輪燈光秀啟動，全場觀眾將在繽紛歡樂的倒數聲中迎接2026。