▲「2026台中最強跨年夜」卡司曝光，12月31日晚間6時起將在水湳中央公園盛大登場，透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出。（圖／三立提供）

2026台中最強跨年夜

「2026台中最強跨年夜」祭出重量級卡司，當晚由阿Ken、蔡尚樺蟬聯搭檔主持，找來告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數，睽違5年再度留在台灣跨年，讓許多粉絲期待。另外，動力火車則擔任跨年後首秀，其他包括三金歌王盧廣仲、金曲樂團麋先生、TRASH、還有怕胖團等共16組卡司接力開唱，消息曝光後，網友大讚台中跨年「含金量」全台最高，相約揪團朝聖。「2026台中最強跨年夜」今（18）日舉辦記者會，除了先前曝光的蕭敬騰、動力火車、告五人、盧廣仲、麋先生、TRASH等重磅巨星之外，記者會也宣布豪華陣容，有男神小樂吳思賢、搖滾樂團怕胖團、新世代男團SEVENTOEIGHT，以及PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV等16組藝人接力演出，12月31日晚間6時起將在水湳中央公園盛大登場。記者會上，超人氣女團babyMINT帶來破億點擊洗腦神曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》，展現青春活力，第一次登上台中跨年舞台，表示將會有台中跨年限定版的編曲跟舞蹈，絕對讓粉絲驚艷。而「台中女兒」蔡尚樺再度擔任主持人，她大推「夜間部控肉飯」，已想好晚會結束後要來場女孩們的聚餐。「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出。主辦單位特別提醒，跨年夜人潮眾多擁擠，請大家多利用大眾運輸工具前往會場，才能在散場後快速又平安回家。地點：台中水湳中央公園時間：12/31(三) 晚上6點起至1/1(日)凌晨1點主持人：阿Ken、蔡尚樺開場：告五人倒數壓軸：蕭敬騰跨後首秀：動力火車其他卡司：盧廣仲、TRASH、麋先生、怕胖團、小樂吳思賢、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV等。轉播平台：三立都會台、台視主頻、高點電視、群健資訊台、台灣大哥大MyVideo