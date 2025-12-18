「2026台中最強跨年夜」祭出重量級卡司，當晚由阿Ken、蔡尚樺蟬聯搭檔主持，找來告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數，睽違5年再度留在台灣跨年，讓許多粉絲期待。另外，動力火車則擔任跨年後首秀，其他包括三金歌王盧廣仲、金曲樂團麋先生、TRASH、還有怕胖團等共16組卡司接力開唱，消息曝光後，網友大讚台中跨年「含金量」全台最高，相約揪團朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「2026台中最強跨年夜」卡司曝光，12月31日晚間6時起將在水湳中央公園盛大登場。（圖／三立提供）
▲「2026台中最強跨年夜」卡司曝光，12月31日晚間6時起將在水湳中央公園盛大登場，透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出。（圖／三立提供）
台中跨年卡司曝光　動力火車、告五人等16組藝人接力開唱

「2026台中最強跨年夜」今（18）日舉辦記者會，除了先前曝光的蕭敬騰、動力火車、告五人、盧廣仲、麋先生、TRASH等重磅巨星之外，記者會也宣布豪華陣容，有男神小樂吳思賢、搖滾樂團怕胖團、新世代男團SEVENTOEIGHT，以及PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV等16組藝人接力演出，12月31日晚間6時起將在水湳中央公園盛大登場。

記者會上，超人氣女團babyMINT帶來破億點擊洗腦神曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》，展現青春活力，第一次登上台中跨年舞台，表示將會有台中跨年限定版的編曲跟舞蹈，絕對讓粉絲驚艷。而「台中女兒」蔡尚樺再度擔任主持人，她大推「夜間部控肉飯」，已想好晚會結束後要來場女孩們的聚餐。

蕭敬騰登台中跨年　轉播平台一次看

「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出。主辦單位特別提醒，跨年夜人潮眾多擁擠，請大家多利用大眾運輸工具前往會場，才能在散場後快速又平安回家。


2026台中最強跨年夜

地點：台中水湳中央公園

時間：12/31(三) 晚上6點起至1/1(日)凌晨1點

主持人：阿Ken、蔡尚樺

開場：告五人

倒數壓軸：蕭敬騰

跨後首秀：動力火車

其他卡司：

盧廣仲、TRASH、麋先生、怕胖團、小樂吳思賢、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV等。

轉播平台：三立都會台、台視主頻、高點電視、群健資訊台、台灣大哥大MyVideo

看更多跨年新聞：

獨／夏于喬超衰！發跨年彩襪照　女網友告她妨害秘密求償百萬

台北跨年卡司出爐！李千娜獻超狂第一次　高爾宣唱一半怕兒子出生

張惠妹登高一呼！范曉萱、持修跨世代合體　台東跨年唱〈氧氣〉
 

相關新聞

徐若瑄桃園跨年開場！宣布重磅喜訊：努力做新專輯　2026許願1事

義大世界999秒跨年煙火秀三階段交管　提供免費接駁專車

KARA確定台北跨年！市府放錯廣告意外暴雷　粉絲激動：夢回二代團

就是愛大蒜口味！盧廣仲台中唱跨年　指名車上吃這味逢甲排隊美食