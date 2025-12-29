我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何曼希（左起）、陳意涵、翁倩玉、孫淑媚、安心亞在《陽光女子合唱團》扮演關在同一個房間的獄友。（圖／壹壹喜喜提供）

▲翁倩玉（左）與陳意涵（右）在《陽光女子合唱團》是戲分最重的兩位要角，都有很催淚的演出。（圖／壹壹喜喜提供）

75歲的旅日天后翁倩玉，闊別47年再度主演台灣電影，新作《陽光女子合唱團》口碑場傳出佳評，被不少觀眾公認「超級催淚、感人」，她原定今（29）日與導演林孝謙一同出席記者會，卻因為傳出身體抱恙，凌晨起來就狂吐，折騰了一陣子才能休息，為了讓她好好調養，記者會臨時取消，她則預計明（30）日一早返回日本。翁倩玉重歸台灣電影陣容，讓《陽光女子合唱團》備受矚目，各方都期待她在奪得金馬影后超過半世紀後帶來更感人、洗練的演出，她也對這部作品很重視，昨（28）日還在首映會上演唱經典名曲〈祈禱〉，讓現場反應都很熱烈。沒想到她凌晨突然開始嘔吐，後來總算能入睡，本來她先提出記者會延後開始，還是很希望能出席，電影公司後來經評估，決定讓她多休息，只好取消訪問。事隔多年再拍台灣電影，翁倩玉強調一定要有很好的劇本，林孝謙與編劇呂安弦為了她修改韓國原版《美麗的聲音》中玉英奶奶一角的設定，增加許多台版獨有的內容，讓她的角色更立體、發揮空間更寬廣，她也被譽為是片中的「定海神針」，撐起整部片子的表演能量，是片中催淚的來源之一。這次返台前，翁倩玉也沒有看過完整的影片，坦言自己都被警告會哭很慘，事先做好心理準備。她重回台灣，各方也好奇如何在外貌與體型上做保養，原來祕訣之一，是控制食量、維持7分飽，展現資深藝人嚴格的自我要求。《陽光女子合唱團》是跨年期間受到各方關注的新片，也是林孝謙和呂安弦繼《比悲傷更悲傷的故事》後，又一部改編韓國電影的作品，這一次的更動部分更大，不少觀眾看完片子覺得讓人感動的程度超過韓國版本，翁倩玉的演出則是片中一大亮點，可惜她因健康緣故，無法參與記者會就要先返回日本。