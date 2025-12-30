2025年就快過了，今年你會在哪裡跨年呢？各縣市都有推出跨年活動搶攻觀光人潮，其中彰化不僅有彰化市舉辦的跨年晚會，還有田中鎮公所舉辦的「2025田中斑馬熊讚購物節系列活動」，不僅有跨年演唱會，還有延長營業到2026年1月1日凌晨01：00的美食市集，地點就在彰化高鐵站，讓你跨年也能吃飽飽。《NOWNEWS》整理演唱會卡司、天氣、交通管制、停車、線上直播資訊，讓你一文就看懂。

2026彰化市跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「2025彰化市跨年晚會——馬到成功　喜滿門」
◾開始時間：2025年12月31日19：30至2026年1月1日淩晨1點
◾地點：彰化市旭光西路
◾導航：彰化市旭光西路
◾官方網站：彰化市公所臉書粉專
◾活動特色：現場有摸彩活動可抽iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等。

▲彰化市跨年晚會海報。（圖／彰化市公所提供changhua.gov.tw/）
彰化市跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
未公布

◾電視轉播
未公布

彰化市跨年演唱會卡司
◾主持人陣容：未公布

◾歌手卡司陣容
19：30～21：20　為地方國中小、高職、社區團體等表演。
21：20～21：40　陳申珮（一綾）
21：40～22：00　陳衣宸
22：00～22：30　市長林世賢、貴賓致詞
22：30～00：30　藝人表演（陳竟飛、陳佩賢、原子邦妮、阿蘭AC、孫淑媚）
00：30～01：00　摸彩

彰化市跨年晚會天氣預報
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間彰化市氣溫約18度到19度，整體感受稍有寒意，民眾記得多加件衣服保暖，降雨為0％。

▲彰化市跨年天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
彰化市跨年晚會「交通管制」重點
市公所社會課表示，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，汽、機車請勿駛入。如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場

2026彰化田中跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「2025田中斑馬熊讚購物節系列活動－田中跨年晚會」
◾開始時間：12月31日19：00至1月1日00：30（12月31日18：30開放進場）
◾地點：彰化高鐵站廣場
◾導航：彰高三號廣場公園（彰化縣田中鎮）
◾官方網站：彰化縣田中鎮公所
◾活動特色：現場有摸彩活動可抽大獎，包含電視、腳踏車、洗衣機等；美食市集將營業到1月1日凌晨1點，讓你跨年也能吃飽飽；另有360秒煙火可欣賞。

▲彰化田中跨年晚會宣傳海報。（圖／翻攝自彰化縣田中鎮公所臉書粉專）
彰化田中跨年演唱會收看管道
免費線上直播
YouTube：中天電視

電視轉播
未公布

彰化田中跨年演唱會卡司
主持人陣容：陳大天、小倩

歌手卡司陣容（演出順序依歌手趕場時間調整，不會公布演出順序）
陳勢安
邱鋒澤
黃西田
戴梅君
田亞霍
潤少
陳大天
HOT SHOCK樂團
寬仔
八青哥
狂野樂團

彰化田中跨年晚會天氣預報
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間彰化田中氣溫約17度到20度，整體感受稍有寒意，民眾如果要到現場跨年，記得多加件衣服保暖，降雨為0％，除了較冷之外，是個好天氣。

▲彰化田中跨年天氣。（圖／翻攝自中央氣象署cwa.gov.tw）
彰化田中跨年晚會「交通管制」重點

2025年12月26日上午9點到2026年1月1日凌晨1點，高鐵二路二段、高鐵三路二段、高鐵東六路、高鐵東七路、高鐵東八路施行交通管制。

資料來源：彰化市公所臉書粉專彰化縣田中鎮公所中央氣象署

更多「2026跨年」相關新聞。

