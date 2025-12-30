我是廣告 請繼續往下閱讀

▲24歲的佐佐木朗希在賽季尾聲以中繼投手身分重返大聯盟。（圖／美聯社／達志影像）

朝日電視台於29日播出的特別節目《塔摩利車站》以「大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希：道奇隊蟬聯世界大賽冠軍之路」為題，回顧了洛杉磯道奇隊達成兩連霸的輝煌球季。節目中，曾效力於西武獅與紅襪隊的名將「平成怪物」松坂大輔，針對山本由伸與佐佐木朗希的投球表現進行了專業分析。現年27歲的山本由伸在今年世界大賽展現強大統治力，特別是在第2戰中，他以9局4安打失1分的完投勝震驚全場，後續穩定的好投也讓他最終獲選為「世界大賽MVP」。松坂大輔分析山本由伸成功的關鍵時表示：「他無論投哪種球種，投球動作看起來都一模一樣。要練就一套讓對手完全無法區分直球與變化球的投球機制，雖然每個人都知道這個道理，但實際執行起來卻非常困難。」松坂解釋道，通常握球方式改變時，出手的釋放點或感覺也會隨之變動，但山本卻能讓對手極難察覺。他指出：「對手必須在某種程度上限縮球種與球路，才有辦法應對。」另一方面，24歲的佐佐木朗希在賽季尾聲以中繼投手身分重返大聯盟。他在國聯分區系列賽（NLDS）第4戰平手僵局下登場，後援3局無失分的完美表現令人驚豔。松坂大輔評價佐佐木朗希時指出：「復出後他的投球動作恢復了往日的躍動感。即便球投在好球帶中間，也具備對手打不到的速度與力量。」佐佐木朗希在季後賽出賽9場，繳出3次救援成功、2次中繼成功、防禦率僅0.84的亮眼成績，成為道奇連霸的重要功臣。隨著大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希朗希在2025年賽季的卓越貢獻，道奇隊成功蟬聯世界大賽冠軍。這三位日本球星在季後賽的高光表現，不僅成為球迷津津樂道的話題，也再次向世界展示了日本職棒培育出的頂尖投手實力。