洛杉磯道奇隊季後賽後人事動盪，今年季初高調加盟的外野手康佛托（Michael Conforto）在進入自由市場（FA）後，其市場價值正面臨史無前例的崩盤。美媒指出，由於康佛托本季表現極度低迷，其預估合約價碼已從當初的1700萬美元（約新台幣5.5億元）大幅縮水至500萬美元（約新台幣1.6億元）左右，引發輿論對於道奇隊季前決策的抨擊。
從千萬頂薪到板凳坐穿 康佛托讓人失望
現年32歲的康佛托，去年底離開舊金山巨人後，以一年1700萬美元（約新台幣5.5億元）的高薪轉投同區宿敵道奇隊。然而，這筆被視為加強左打火力的補強卻徹底失敗。康佛托在例行賽僅交出1成99打率、12支全壘打及36分打點的慘淡成績；進入季後賽後，他更是淪為邊緣人，連一次上場機會都沒得到。
道奇隊媒《Dodgers Way》於12月28日發表題為「康佛托身價暴跌凸顯道奇決策失誤」的文章。報導回顧康佛托自2014年以第一輪秀身分加入大都會後的職涯，認為他自2021年起打率跌破2成50後就已開始失速，2022年更是因肩傷整季報銷。儘管2024年在巨人隊有回溫跡象，但美媒認為道奇顯然被他在巨人時期對戰道奇的優異數據（打率2成76、長打率5成17）所誤導。
市場價值雪崩 專家看衰續約前景
根據美國數據網站《Spotrac》的最新估算，康佛托目前的市場價值僅剩667萬美元（約新台幣2.1億元），但報導直言：「即便這個價格聽起來還是太貴。」《NBC Sports》記者Matthew Pouliot更進一步預測，康佛托下一份合約可能僅剩一年500萬美元（約新台幣1.6億元）的水平。
美媒痛批，道奇當初支付的薪資與康佛托的實際產出完全不成正比：「對他抱持過度的期待，導致了不必要的高額合約，最終換來的是超越想像的巨大失望。」
儘管在康佛托的投資上失利，但報導也指出，道奇隊雄厚的資金力足以吸收這項損失。近期道奇已豪擲6900萬美元（約新台幣22.4億元）簽下明星守護神迪亞茲（Edwin Diaz），展現出為了世界大賽三連霸不計代價補強的決心。
消息來源：Dodgers Way
