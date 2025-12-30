我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅投手郭俊麟昨（29）日前往松山機場接機，他接機的對象「來頭不小」，是郭俊麟過去效力日本職棒（NPB）西武獅時期的好友平良海馬。郭俊麟在個人社群上寫下，「終於來了，平良君，遅い（太遲了）！」平良本季以31次救援成功奪下太平洋聯盟救援王，更入選生涯首次經典賽日本隊，明年將中華隊正面交手。郭俊麟2015年加盟西武隊，直到2019年才返台發展，旅日期間，郭俊麟與平良建立起深厚的友誼，平常還會透過社群聯絡，郭俊麟視平良為好兄弟也是一起努力的隊友。平良現年26歲，出身沖繩，畢業於八重山商工，2017年日職選秀第4輪加入西武隊，2022年以34次中繼成功，奪下洋聯中繼王，2023年一度轉往先發，去年球季又回到救援投手的身份，今年以31次救援成功榮獲洋聯救援王。總計平良7年一軍出賽302場，拿下25勝19敗、111次中繼成功、62次救援成功，未來有機會達成「百中繼、百救援」的紀錄。2021年平良曾入選東京奧運日本隊，登板2場，投1.1局失2分，助隊奪下金牌，繼空手道選手喜友名諒後，沖繩縣史上第2位奪下奧運金牌的縣民。日前日本隊發布首波經典賽8人名單，平良正是其中一人，將迎接個人首次的經典賽。平良表示，「這次能夠入選經典賽日本隊，我感到非常榮幸。我會將背負起國旗戰鬥的責任感與自豪銘記於心，將自己擁有的全部力量注入到每一球之中來投球。為了能為日本隊的勝利做出貢獻，我定會竭盡全力。」