美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）隨著休賽季各隊的補強，也令球迷期待2026年新賽季大聯盟的戰力版圖是否會出現新的改變，對此，MLB官方網站記者里奇（Will Leitch）也分析出「2026年運勢將上升的6支球隊」，點名這些球隊具備在2026年迎來轉機的潛力。其中，白襪的重建進度與近期補強引進村上宗隆格外受到關注。里奇點出運動家、、亞特蘭大勇士、華盛頓國民、巴爾的摩金鶯、匹茲堡海盜，以及芝加哥白襪為2026年有望在戰績上迎來轉機的球隊。其中白襪於12月21日成功與從日本職棒養樂多隊透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆完成簽約，展現重建期罕見的積極態度。球隊近兩季戰績低迷，2024年創下隊史最差的41勝121敗，2025年雖進步至60勝102敗，仍連續兩年在美聯中區墊底，目前正全力推動世代交替與戰力更新。里奇在文中指出，外界或許對白襪簽下村上宗隆感到意外，但從球隊布局來看，其實並非毫無徵兆。他也強調，白襪在2025年雖吞下102敗，卻比前一季多贏19場，且全明星賽後僅負9場勝差，9月仍保持競爭力，顯示球隊後段賽程已展現成長跡象。里奇同時點名多名年輕野手，包括米格爾‧巴加斯、凱爾‧提爾、蔡斯‧麥德羅斯與科爾森‧蒙哥馬利等新生代打者，逐漸成為未來核心。白襪體系中更有5名新秀名列 MLB Pipeline百大潛力榜，加上日前取得2026年選秀會狀元籤，重建資本相當充足。里奇總結指出，白襪短期內仍非世界大賽熱門，但未來數年內恐怕難再出現百敗賽季，甚至可能比外界預期更快加入美聯中區的爭冠行列。擁有大量年輕戰力並補進村上宗隆的白襪，2026年能否迎來驚喜表現，也將成為焦點。