築間火鍋升級了！築間餐飲集團首度代理海外品牌「Joongang Haejang中央韓鍋酒舍（중앙해장）」，主打被韓國人生必吃醒酒湯「牛腸火鍋」，引進首爾江南區45年名店。全台首店進駐台北信義區，ATT 4 FUN信義店試營運「整單88折」開幕優惠，推薦菜單、訂位資訊一次整理。《NOWNEWS今日新聞》記者整理月銷6萬碗、熱門用餐時段要排隊人氣超過2小時的傳奇美味。
築間引進「中央韓鍋酒舍」紅什麼？月銷6萬碗的傳奇牛腸火鍋
築間集團首度代理海外品牌「Joongang Haejang中央韓鍋酒舍」，主打道地的韓式醒酒湯與牛腸火鍋，是首爾江南區飄香45年名店。
中央韓鍋酒舍紅什麼？被韓國饕客視為人生必吃的醒酒湯「牛腸火鍋」，創下單月銷量逾6萬碗、日均銷售約2000碗的亮眼成績；於熱門用餐時段更常出現需排隊約2小時的盛況！品牌家族經營傳承三代，據點遍及韓國主要經濟、文化與商業核心區域，以江南三星旗艦店為中心，並於韓國指標性百貨通路現代百貨內設有門市，在韓國人氣很高。
中央韓鍋酒舍：88折開幕優惠！推薦菜單、訂位資訊
「中央韓鍋酒舍」背後是以韓牛聞名的「中央畜產 중앙축산」，真正的肉專家身分跨足餐飲，把牛內臟反覆清洗、去膜、挑雜質，依部位調整刀工，打造出被韓國饕客視為人生必吃「醒酒湯（해장국）」的「牛腸火鍋」，還有「最難訂位的醒酒湯名店」稱號。
全台首店「中央韓鍋酒舍」信義ATT店，12月30日（二）11:00-03:00試營運「整單88折」開幕優惠。
「中央韓鍋酒舍」推薦菜單：
◾️牛腸火鍋 中2～3人份 1280元：嚴選牛腸經多道繁複工序處理，以韓國總店秘製辣醬預拌，入鍋後釋放內臟膏脂與醬香、湯色由清透轉為濃紅，讓人食慾大開；喝起來有如奶油般醇厚與鮮辛風味，是被韓國老饕視為人生必吃的醒酒湯。
◾️牛腩火鍋 中2～3人份 1180元：以高湯細火慢煮牛腩，入口即化的肉質柔嫩、油脂細緻卻不膩口，吃得到純粹肉香越嚼越甜。
◾️牛內臟湯 420元：濃白牛骨湯慢煮熬成圓潤厚實的湯感，散發淡淡膏脂香氣，佐以韓式海鹽一起吃更鮮甜。
還提供炙烤下酒菜如烤牛內臟580元、烤牛大腸680元、烤牛小排880元等，招牌生牛肉料理如生牛肉520元、生牛肉拌飯550元等，特色菜如醒酒煎餃220元、泡菜煎餅220元、冷麵220元等菜色。火鍋吃完還能變身火鍋炒飯料理（試營運僅販售部分品項）。
「中央韓鍋酒舍」訂位資訊
地址：信義ATT店 台北市信義區松壽路12號3樓
電話：02-8789-8858
線上訂位點此進
築間：引進「中央韓鍋酒舍」來台！首度代理海外品牌
築間餐飲集團為搶攻韓食市場商機並提升整體營運動能，首度以代理模式引進海外餐飲品牌，正式將韓國首爾江南區擁有45年歷史的知名老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」引進台灣。
全台首店進駐台北市信義區ATT 4 FUN已搶先試營運。築間表示：「2026年第一季將分別於台北與台中再開出2家分店，透過多元餐飲型態布局，持續擴大市占率並強化整體成長動能。」
另外，年末聚餐多，王品集團野心推用餐拍照打卡優惠活動，即日起到2026年1月30日
，平日到全台夏慕尼內用2客套餐或1份雙人套餐， 比出愛心手勢並合照上傳社群，可享價值680元的「 普羅旺斯海鮮盤」1盤。阪前鐵板燒2026年1月2日至2026年2月28日，平日到店內用套餐， 出示指定活動貼文畫面於社群分享打卡，款待「 黃金軟殼蟹天婦羅」1份。
資料來源：築間餐飲集團、王品集團
