美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）明星外野手塔克（Kyle Tucker）目前仍未找到新東家，根據《Bleacher Report》記者米勒（Kerry Miller）指出，現階段來看，紐約大都會似乎是塔克的最佳落腳處，大都會目前外野戰力短缺，且球隊具備充足的財務彈性，能夠開出符合塔克身價的鉅額合約。
大都會財務健康 有能力開出頂級大約
大都會在休賽季多名主力球員接連離隊，包括阿隆索（Pete Alonso）、迪亞茲（Edwin Diaz）、尼莫（Brandon Nimmo）以及麥可尼爾（Jeff McNeil）讓球隊勢必得做出補強，來填補戰力缺口。
米勒近期指出，以目前的情況來看，對於塔克來說大都會是最合理的選擇，「他們迫切需要外野手，也有能力支付必要的薪資。不過，就像去年冬天面對阿隆索時一樣，他們或許會選擇打一場曠日費時的『耐心戰』，賭塔克最終會接受較低的價碼，避免其他球隊突然端出4億美元的報價。」
藍鳥恐放棄塔克 原因在於薪資空間
而先前一度被傳出是塔克潛在下家的多倫多藍鳥，近期與塔克的傳聞似乎開始降溫，米勒表示以目前的狀況來說，藍鳥可能不會再端出一份大約簽下塔克，「金鶯、費城人以及藍鳥在休賽季初期都是塔克合理的落腳處，但這些球隊都已經簽下至少一筆價值1.5億美元以上的合約，現在可能已經難以再為如此龐大的投資找到正當性。」
藍鳥管理層過去一段時間展現積極作風的情況下，顯示出高層確實展現出願意砸錢的態度，但若再補進塔克，勢必得在既有的鉅額合約基礎上，再承擔一筆極具份量的長期財務負擔。
資料來源：《The Sporting News》
