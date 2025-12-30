我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（30）日完成了一筆交易，將前美聯盜壘王、快腿外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）交易至邁阿密馬林魚，換來18歲古巴潛力右投莫雷羅（Adriano Marrero），以加強球隊的未來投手戰力。此舉同時釋出40人名單空缺，讓道奇名單縮減至39人。被交易的魯伊茲以2023年效力奧克蘭運動家隊時的67次盜壘成績聞名，當年他是美聯盜壘王，也是唯一一個在大聯盟出賽超過30場的賽季。他該年打擊三圍為打擊率.254、上壘率.309、長打率.345，並敲出5支全壘打。雖然展現了出色的速度，但在中外野守備評價不佳。魯伊茲原本是前一季三方交易中運動家選擇的核心回報之一，但2024年多半待在3A打球，並於年底接受右膝關節鏡手術，最終在4月被指定讓渡至道奇。加入道奇後，魯伊茲在3A共出賽104場，打擊率.303，16支全壘打，60分打點，62次盜壘，OPS高達.925，展現出穩定的打擊與跑壘能力。7月升上大聯盟後，他以守備替補及代跑身分出戰19場，23個打席打擊率.190，敲出1支全壘打、2分打點及4次盜壘，未能在大聯盟站穩腳步。道奇交易來的莫雷羅則是一名潛力型年輕投手，根據Fangraphs專家評估，他擁有動輒3000轉的滑球、平均變速球以及上限80英里左右的速球，隨著成長可能進一步提升球速與控球，未來有望發展為亮眼先發投手。然而，由於年紀尚輕，其潛力仍帶有一定風險與不確定性。