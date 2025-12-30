我是廣告 請繼續往下閱讀

林書豪28日在新莊體育館迎來職業生涯的重要時刻，新北國王於賽後為他舉辦球衣引退儀式，正式高掛象徵傳奇生涯的「7號」球衣。前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（30）日凌晨在社群媒體上曬出多張兩人的同框合照，還有兩人一起逛夜市的AI合成照，祝賀林書豪擁有輝煌的職業生涯。更不改幽默個性地表示，兩人應該在台灣舉辦一場慈善賽，以彌補未能一同在台灣職籃聯手的遺憾。霍華德與林書豪的緣分要追溯到2013年，當時霍華德高調加盟火箭，與林書豪、哈登（James Harden）組成核心陣容。儘管兩人在2014年後分道揚鑣，但多年戰友之情並未消逝。霍華德在Instagram貼文中，不僅曬出球員時期的激戰照還有兩人一起逛夜市的AI合成照，甚至幽默地放入成龍經典電影《尖峰時刻》（Rush Hour）的劇照，暗示自己與林書豪就像電影中的成龍與克里斯塔克一樣，是默契十足的跨國搭檔。林書豪28日在新莊體育館迎來職業生涯的重要時刻，新北國王於賽後為他舉辦球衣引退儀式，正式高掛象徵傳奇生涯的「7號」球衣，引發台美籃壇高度關注。霍華德在貼文中感性寫下：「再次祝賀你擁有如此驚人的職業生涯。」隨後他也向林書豪喊話，認為兩人「欠台灣粉絲至少一場慈善賽」，藉此彌補過去幾年兩人雖先後加盟台灣職籃、卻始終沒能成為隊友的遺憾。回顧兩人的合作時光，最令球迷印象深刻的莫過於2014年季後賽。當時火箭與波特蘭拓荒者激戰6場，最終遺憾以2：4出局，林書豪也在該年夏天被交易至湖人。如今兩人都已來到生涯尾聲或開啟新篇章，在台灣這塊土地上重新建立的緣分，也讓許多看著「林來瘋」與「魔獸統治禁區」長大的球迷直呼：「敢不敢真的辦慈善賽啊！」