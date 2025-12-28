我是廣告 請繼續往下閱讀

林書豪 今（28）日在新莊體育館迎來職業生涯的重要時刻，新北國王於賽後為他舉辦球衣引退儀式，正式高掛象徵傳奇生涯的「7號」球衣。儘管林書豪效力國王僅兩個賽季，球團仍以最高規格致敬。林書豪其實在台灣籃壇和加盟國王隊的時間並不長，為何值得如此隆重的肯定？國王執行長陳信生受訪時給出明確答案，影響力不是只能用年資來衡量的。陳信生透露，當初與林書豪首次正式討論球衣引退時，對方曾主動詢問：「我才來國王兩年，真的值得在這裡退休我的號碼嗎？」而他與球團副總毛加恩當下的反應非常一致，「我們立刻跟他說，這件事情不是用時間來衡量的。」「林書豪來到國王，甚至不只是來到一支球隊，而是對整個台灣籃球產生非常深遠的影響。」陳信生指出，無論是球隊文化、媒體互動方式、教練與球員的溝通，甚至管理層的思維與標準，球團內部都從林書豪身上學到很多，「我自己也從他身上學習到非常、非常多。」陳信生強調，這場球衣引退儀式，象徵的不只是林書豪在場上的表現，更是他留下來的影響力。「你今天看到這麼多不同時期的球衣，從NBA到亞洲，再到台灣，代表的是他一路走來所累積的重量。」他也提到，現場與會的不少名人都認為，這樣的儀式對台灣體育環境而言相當罕見，卻極具正面意義，「這是在告訴年輕世代，我們願意好好記住、尊敬對台灣體壇有重大貢獻的人。」談到球衣退休對台灣籃球的意義，陳信生直言「意義非常大」。他指出，林書豪在台灣這幾年，不僅幫助國王奪下冠軍，也在新北、台北這個籃球市場寫下關鍵篇章，「有些事情，可能是其他球隊要十年才會經歷的，我們在短時間內就經歷了，這就是林書豪帶來的契機。」最後，陳信生也送上對林書豪未來的祝福。他回憶起2012年在紐約與林書豪一同禱告的畫面，「那是一個充滿不確定、卻也充滿盼望的時刻。」如今站在人生新階段的起點，他同樣充滿期待，「我希望他未來不只在台灣，而是在全世界，繼續影響更多人，分享他的愛與價值。」隨著7號球衣緩緩升上新莊體育館上空，這不只是一名球員的告別，更是一段影響台灣籃球文化的重要印記。