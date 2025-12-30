美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基休賽季傳出對多名自由球員傳出興趣，但至今仍未做出太多補強動作，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）對此顯得相當冷靜，他在受訪時透露，目前已經簽下合約的球員，未必是洋基真正鎖定的目標，而球隊感興趣的「庫存」仍然在自由市場上。
洋基補強動作慢 凱許曼「語帶玄機」
凱許曼的發言等於向外界釋放出明確訊號，從洋基的角度來看，自由市場尚未真正進入關鍵階段，整體進展仍屬緩慢。凱許曼的說法也透露出一個訊息，目前簽約的球員，並不在洋基實際感興趣的名單之中。
同時也代表真正影響聯盟版圖的關鍵決策仍在後頭，過去幾個休賽季，凱許曼一再展現出願意讓市場「自然發酵」的操作風格，但這樣的耐心策略也經常引來洋基球迷的不滿，認為管理層過於保守、錯失先機。
「庫存」仍在自由市場上 凱許曼即將出手？
根據《紐約郵報》報導指出，凱許曼透露自己感到興趣的「庫存」仍然在市場上，「目前我真正有興趣的『庫存』還沒有太多被簽走，這也代表想要完成交易並不容易。現在更像是資訊蒐集、情報交換，或是初步談判的階段，屬於事情的前段或中段，而不是已經進入紅區、準備完成交易的時候。整體市場給我的感覺是這樣，確實有在動，但速度偏慢。」
目前看來，紐約在自由市場上的腳步依舊不快，補強動向相對低調。接下來凱許曼是否會在關鍵時刻果斷出手，或繼續等待理想標的浮現，將成為洋基休賽季操作的最大看點之一。
資料來源：《The Sporting News》
