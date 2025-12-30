我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑（右2）昨日為媽媽慶生，公開與女友七七（左1）合照。（圖／林俊傑IG）

44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）在昨（29）日於社群公開一張為媽媽慶生的家庭合照。不過照片中除了他與父母以外，還出現一名年輕嫩妹，火速引發討論。而林俊傑經紀人也直接認愛，坦承該名女子是林俊傑女友、中國網紅七七。這也是他出道22年來首度公開放閃，再度引爆話題。事實上，林俊傑早在今年2月，就跟七七傳出緋聞，兩人還在11月被捕捉穿情侶裝同遊洛杉磯。《NOWNEWS今日新聞》帶大家看兩人從緋聞到認愛的戀愛完整時間軸。林俊傑與七七的緋聞從今年2月開始流傳，傳出兩人在2023年經友人介紹認識後，從去年正式開始約會，但當時經紀公司沒有正面承認，僅低調回應「生活重心仍在音樂」。但在11月時，林俊傑被拍到與七七穿情侶裝在洛杉磯街頭。該名爆料網友還表示遠遠看到林俊傑，本以為只是巧遇明星，沒想到他身旁站著一位身形纖細、長髮披肩的女子，兩人穿搭一致、步伐同步，看起來默契十足，這也讓緋聞再度瘋傳，而林俊傑則在1個月後才於昨日正式認愛。除此之外，七七也曾多次被目擊現身林俊傑演唱會的第一排VIP席位，甚至在新加坡場，還被拍到兩人在後台親密的交頭接耳。不僅如此，兩人也多次被拍到在國外約會的模樣。4月時，有網友在日本東京一家網紅咖啡店，疑似遇見兩人同框，還有傳言指出，七七在日本東京、美國紐約皆有置產，林俊傑赴日旅遊，也是住在她東京的住宅。之後在5月，兩人也被拍到一起在紐西蘭旅遊，互動非常親密。而緋聞傳了近1年後，林俊傑終於在昨日大方認愛，還是以見家長的方式公開戀情。林俊傑出道以來首度高調放閃，也讓粉絲備感訝異，猜測兩人有結婚的打算，甚至開始懷疑七七是不是懷孕。而對此，經紀公司也做出回應：「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心」。林俊傑認愛貼文曝光後，他的娛樂圈好友也火速現身留言區送祝福，天王周杰倫簡單一句「幸福快樂喔！」立刻吸引目光，林俊傑也親回「謝謝你兄弟！」展現多年情誼，五月天阿信則幽默表示：「下次慶生奶茶我會多帶一桶！」林俊傑也爽快回應：「一言為定！」看來對於公開戀情這件事感到非常開心。