中央氣象署表示，2025年受到全球暖化背景影響，1月至11月全球平均氣溫創下史上第2高，台灣截至12月28日，全台平均氣溫24.53度，則是1897年來第12高溫；降雨方面，今年台灣受4個侵台颱風、西南氣流影響，全年累積雨量偏多，7月雨量創下1951年以來同期新高，但降兩日數偏少，呈現降雨集中的特性。
2025全台飆高溫 秋季熱到不行
氣象署預報中心主任黃椿喜指出，今年台灣整體氣溫偏暖，除了1月、2月、7月之外，其餘月份的均溫都比歷年平均高，其中又以9至11月的秋季最為明顯，不僅創同期最高溫，也創下最熱10月紀錄，9至10月「台北高溫日數」28天，也是史上最多。
除了氣溫外，黃椿喜說明，2025年台灣還有5大天氣事件，分別是「7月丹娜絲颱風、7月底至8月初西南氣流事件、8月楊柳颱風、9月樺加沙颱風、11月鳳凰颱風」，全年共對4個颱風發布陸警、5個颱風發布海警、4次豪雨事件加強作業。
🟡2025台灣5大天氣事件
◾丹娜絲颱風：7月罕見從西南部登陸，強風重創嘉南平原。
◾西南氣流事件：西南氣流豪雨連下7天，總雨量直逼莫拉克颱風。
◾楊柳颱風：強風襲擊台東、蘭嶼綠島，豪雨快閃台灣。
◾樺加沙颱風：花東劇烈降雨，馬太鞍溪堰塞湖溢流。
◾鳳凰颱風：58年來首個11月登陸台灣，共伴效應引發宜蘭嚴重淹水。
雨量分布不平均 颱風是最大主力
黃椿喜提及，台灣2025年雨量分布不平均，1月正常偏少、2至4月春季偏多、5至6月梅雨季偏少、7至8月夏季顯著偏多、9至11月秋季正常、12月偏少；「年降雨日數」128.2天，是1951年來第9少，共計27個颱風生成、4個侵台，都比平均25個颱風生成、3.2個侵台還多。
黃椿喜總結，台灣2025年天氣「氣溫偏高、降雨主要來自颱風」，高溫主要還是地球暖化導致，值得注意的是「全年雨量增多、但降雨日數卻在減少」，明確顯示台灣的降雨分布不平均，「集中在特定時間」的情況。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報中心主任黃椿喜指出，今年台灣整體氣溫偏暖，除了1月、2月、7月之外，其餘月份的均溫都比歷年平均高，其中又以9至11月的秋季最為明顯，不僅創同期最高溫，也創下最熱10月紀錄，9至10月「台北高溫日數」28天，也是史上最多。
🟡2025台灣5大天氣事件
◾丹娜絲颱風：7月罕見從西南部登陸，強風重創嘉南平原。
◾西南氣流事件：西南氣流豪雨連下7天，總雨量直逼莫拉克颱風。
◾楊柳颱風：強風襲擊台東、蘭嶼綠島，豪雨快閃台灣。
◾樺加沙颱風：花東劇烈降雨，馬太鞍溪堰塞湖溢流。
◾鳳凰颱風：58年來首個11月登陸台灣，共伴效應引發宜蘭嚴重淹水。
黃椿喜提及，台灣2025年雨量分布不平均，1月正常偏少、2至4月春季偏多、5至6月梅雨季偏少、7至8月夏季顯著偏多、9至11月秋季正常、12月偏少；「年降雨日數」128.2天，是1951年來第9少，共計27個颱風生成、4個侵台，都比平均25個颱風生成、3.2個侵台還多。
黃椿喜總結，台灣2025年天氣「氣溫偏高、降雨主要來自颱風」，高溫主要還是地球暖化導致，值得注意的是「全年雨量增多、但降雨日數卻在減少」，明確顯示台灣的降雨分布不平均，「集中在特定時間」的情況。