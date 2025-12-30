我是廣告 請繼續往下閱讀

▲築間首度代理海外品牌，引進韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」。（圖／記者葉政勳攝）

▲築間董事長林楷傑透露，自己是中央韓鍋酒舍的粉絲，起初想要代理時被拒絕非常多次，經過很多努力相互了解，對方才願意讓築間海外代理。（圖／記者葉政勳攝）

築間首度代理海外品牌，引進韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN；並規劃於2026年第一季在台北、台中再開2家分店，透過多元餐飲型態布局持續擴大市占、強化成長動能。中央韓鍋酒舍創立於首爾江南，深耕在地逾45年，以道地醒酒湯與牛腸火鍋聞名，據點遍及韓國主要經濟、文化與商業核心區域，並進駐現代百貨等指標通路，新店開幕屢成熱門話題。憑藉家族三代累積的專業與傳統韓式料理精神，穩固建立其醒酒湯專門餐廳領導地位；根據韓國營運資料，兩大招牌單月銷量逾6萬碗、日均約2000碗，尖峰時段排隊可達2小時，展現高度人氣與深厚口碑。築間首度以代理模式引進海外餐飲品牌，將中央韓鍋酒舍帶回台灣，全台首店選址台灣最具指標性的核心商圈「信義區」，鎖定都會消費族群與國際客群，打造全台少見以「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗，店內推薦料理涵蓋牛腸火鍋、醒酒湯、特色菜、炙烤下酒菜與招牌生牛肉料理，首店座位數102席，客單價設定在550元至600元，營業時間從午間11時營業至凌晨3時。築間餐飲集團表示，此次引進「中央韓鍋酒舍」，為集團首度以代理模式引進海外餐飲品牌，象徵在既有自有品牌體系成熟後，正式啟動國際品牌合作的新階段。透過完整的品牌評估、技術交流與營運管理導入，將海外成熟品牌的成功經驗，結合台灣市場特性進行在地化發展，作為未來拓展國際品牌代理與合作的重要起點。除海外品牌布局外，集團亦同步擴展自有品牌版圖。繼「麟德殿牛肉麵」與「喜辰港式點心茶餐廳」後，築間將再推出中式料理與桌菜新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，正式搶進中式桌菜市場，預計於明年第一季在台中市北屯區崇德五路、梅川東路五段開出全台首店。集團將持續透過多品牌與多元餐飲型態策略，擴大市場布局，為整體營運注入長期成長動能。築間董事長林楷傑透露，自己是中央韓鍋酒舍的粉絲，起初想要代理時被拒絕非常多次，經過很多努力相互了解，對方才願意讓築間海外代理。林楷傑認為，醒酒湯的餐飲內容在台灣沒有人做，相信引進可以帶起不一樣的風潮。