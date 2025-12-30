上賽季效力於日本職棒讀賣巨人的強打岡本和真，今年休賽季透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB）的談判已進入最後倒數計時。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）以及多家美媒最新報導，原本呼聲極高的海盜與天使近期熱度降溫，聖地牙哥教士則展現出超乎預期的積極態度，有望成為這位強打的新東家。
身價大逆襲！岡本合體教士機率大增
今年季後賽的入札市場原本聚焦於村上宗隆，但岡本和真的評價在談判尾聲急起直追。美媒《Cubs Insider》指出，岡本在防守穩定度、擊球品質及場上通用性被視為「更安全的賭注」，預期合約規模可能突破4年9000萬美元（約新台幣28.24億元）。若此合約預言成功，岡本的平均年薪甚至可能超越當初預測身價更高的村上宗隆。
相較之下，聖地牙哥教士目前的競爭位置最為有利。隨著主打一壘的高打率球星阿拉耶茲（Luis Arraez）成為自由球員，教士一壘防區出現控衛。儘管教士三壘已有超級球星馬查多（Manny Machado）坐鎮，但右打且長打能力穩定的岡本和真，若轉戰一壘或擔任指定打擊（DH），將是教士衝擊世界大賽冠軍的最後一塊拼圖。
岡本和真的入札談判期限將於美國東部時間1月4日下午5時截止。這位讀賣巨人史上最年輕的四棒強打，最終會與達比修有在教士齊聚，還是爆冷加盟黑馬球隊，全球棒球迷都在拭目以待。
消息來源：《中日新聞》、《日刊體育》
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年季後賽的入札市場原本聚焦於村上宗隆，但岡本和真的評價在談判尾聲急起直追。美媒《Cubs Insider》指出，岡本在防守穩定度、擊球品質及場上通用性被視為「更安全的賭注」，預期合約規模可能突破4年9000萬美元（約新台幣28.24億元）。若此合約預言成功，岡本的平均年薪甚至可能超越當初預測身價更高的村上宗隆。
海盜、天使預算縮手 教士「一壘空缺」成關鍵先前被視為「岡本領跑者」的匹茲堡海盜，在以2年2900萬美元簽下奧赫恩（Ryan O'Hearn）後，薪資總額已逼近球團上限，再砸重金簽下岡本的難度增加。而洛杉磯天使方面，海曼指出老闆莫雷諾（Art Moreno）曾拒絕加碼爭奪村上宗隆，這項緊縮政策恐同樣影響岡本的交涉，最終結果仍得看老闆是否願意點頭「撒錢」。
相較之下，聖地牙哥教士目前的競爭位置最為有利。隨著主打一壘的高打率球星阿拉耶茲（Luis Arraez）成為自由球員，教士一壘防區出現控衛。儘管教士三壘已有超級球星馬查多（Manny Machado）坐鎮，但右打且長打能力穩定的岡本和真，若轉戰一壘或擔任指定打擊（DH），將是教士衝擊世界大賽冠軍的最後一塊拼圖。
多隊混戰！岡本和真談判截止日定於美國時間1月4日除了教士外，紅襪、藍鳥、響尾蛇也都在潛在名單內。不過海曼分析，紅襪與藍鳥目前的優先目標仍放在布萊格曼（Alex Bregman）等大咖自由球員身上。此外，響尾蛇雖曾傳出面談消息，但當地記者已對此否認，讓爭奪戰焦點更集中於加州與賓州的球隊。
岡本和真的入札談判期限將於美國東部時間1月4日下午5時截止。這位讀賣巨人史上最年輕的四棒強打，最終會與達比修有在教士齊聚，還是爆冷加盟黑馬球隊，全球棒球迷都在拭目以待。
消息來源：《中日新聞》、《日刊體育》