▲開賽初期勇士全隊僅得8分時，小波特（Michael Porter Jr.）一人便包辦籃網的8分。整場比賽他展現頂級進攻核心身價，半場進帳17分力壓柯瑞（Stephen Curry）的10分，最終砍下全場最高27分。（圖／美聯社／達志影像）

庫明加遭「交易保護」？科爾發言耐人尋味

下家浮現！鵜鶘、公牛傳有意接手

金州勇士今（30）日展開客場背靠背之旅，成功擊敗布魯克林籃網，從昨日遭逆轉的陰霾中迅速反彈。然而，這場比賽更被外界戲稱為「驗貨大戰」，即使籃網最終未能贏球，不過傳聞中勇士的頭號補強目標「MPJ」波特（Michael Porter Jr.）與禁區悍將克拉克斯頓（Nic Claxton）皆打出統治級表現。與此同時，勇士潛力球星庫明加（Jonathan Kuminga）持續遭到DNP，種種跡象顯示，勇士內部的交易齒輪已開始運轉。賽前外界便高度關注MPJ在面對潛在新東家勇士時會打出怎樣的表現，而他也在場上用實力「推銷」自己。開賽初期勇士全隊僅得8分時，MPJ一人便包辦籃網的8分。整場比賽他展現頂級進攻核心身價，半場進帳17分力壓柯瑞（Stephen Curry）的10分，最終砍下全場最高27分。12月份場均高達28.4分的MPJ，其恐怖的外線火力被視為柯瑞身邊最完美的側翼拼圖。此外，籃網守護神克拉克斯頓全場貢獻15分、9籃板、3抄截與3阻攻，其全能的護框數據也讓急需升級禁區戰力的勇士眼饞。儘管勇士今日派上13人加入輪換陣容，但板凳席上唯獨庫明加未獲上場機會。對此，勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後回應說道：「機會是有的，但這很困難。」科爾直言，庫明加並非那種上場打4分鐘就能立刻進入狀態、滿場飛奔的球員，「他需要穩定的連續上場時間來尋找節奏。他必須隨時做好準備，現在雖然還沒輪到他，但NBA的變化非常快。」根據多家美媒消息指出，庫明加將在1月15日具備交易資格，紐奧良鵜鶘被視為潛在追求者，甚至可能涉及射手墨菲（Trey Murphy III）或與錫安（Zion Williamson）相關的大變動。此外，芝加哥公牛也持續關注庫明加，雖然上季曾因武切維奇（Nikola Vucevic）的價碼談判破裂，但在交易大限前，公牛仍有捲土重來的可能。庫明加本季已陸續缺陣14場，身陷交易傳聞的他，最終會換回哪塊奪冠拼圖？全聯盟都在密切關注勇士高層的下一步。