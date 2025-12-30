我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱曾發過自己跟Ian情侶裝的照片，公開放閃。（圖／魏如萱IG@waawei）

43歲金曲歌后魏如萱日前出席活動公開表示，還與小21歲網紅男友Ian在一起，因對方在紐約，所以要每天熬夜視訊，連黑眼圈都跑出來，跨越1萬2500公里的遠距離戀愛，火速引發熱議。而近日Ian被拍到已回台灣，魏如萱在本月17日被目擊與Ian在信義區零偽裝甜蜜約會，魏如萱還直接在街上幫Ian揉肩膀，絲毫不在意外界視線。魏如萱男友已在近日回台，今日據《鏡週刊》報導，本月17日晚間捕捉到魏如萱與男友Ian現身台北市信義圈商圈約會，兩人在度過4個月的遠距離戀愛後，終於在聖誕節前夕相聚。據報導指出，魏如萱與Ian零偽裝現身在熱鬧的街頭，就算有友人在旁，魏如萱也頻頻向Ian露出甜笑，還幫對方揉肩膀，愛的非常大方。回顧魏如萱公開戀愛時間軸，今年7月Ian與網紅前女友若盈與傳出情變，魏如萱遭疑是小三。當時若盈透過社群平台發聲，每次看到魏如萱在限動曬Ian剪影、紫色指甲油、生日、穿著或插畫，都讓她感到心被刺痛，難以平復。不過貼文很快被刪除，後來若盈出面澄清，因尚未釐清狀況、一時情緒激動才發表評論，呼籲大家善意對待，不要波及任何人。不過貼文已被粉絲截圖並瘋傳，各大社群平台熱議此事。隨後，又有粉絲直擊魏如萱和Ian一起看奈良美智展覽，兩人手牽手互動親密，沒有特別戴墨鏡、口罩偽裝身分，就像所有戀愛中的男女一樣。後來魏如萱也公開認愛，她的經紀人為她澄清，指出魏如萱從未介入他人的感情。再後來，若盈和Ian在IG上發布分手聲明，風波才告一段落。而在風波後，魏如萱也愛的越來越大方，毫不避諱談到感情狀況，日前還透露因為Ian仍在紐約求學，兩人每天都會視訊，即使熬夜，魏如萱也甘之如飴，她表示這是必須抽出來的時間，還偷放閃自爆因熬夜臉有點腫、出現黑眼圈，但Ian大讚她很漂亮，透露兩人相處的小甜蜜。