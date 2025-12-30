我是廣告 請繼續往下閱讀

透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的日職西武獅強投今井達也，擁有令人垂涎的頂級數據，原被視為自由市場的大魚。然而，距離入札截止日只剩下最後短短4天，今（30）日卻驚傳他至今仍未收到任何球隊的「正式報價」。美國媒體分析，過高的簽約金門檻可能嚇跑了買家，並直接點名經紀人波拉斯（Scott Boras）必須在最後關頭展現「超級經紀人」的談判手腕，否則這筆交易恐將胎死腹中。根據美媒《ClutchPoints》報導，現年27歲的今井達也本季在日職表現如日中天，出賽24場繳出10勝5敗、防禦率僅1.92，且在163.2局的投球中狂飆178次三振，WHIP值（每局被上壘率）低至0.892。報導指出，相較於已經順利與芝加哥白襪簽約的日本重砲村上宗隆仍被點出部分弱點，今井達也在投球內容上幾乎無懈可擊。但是阻礙他前進美國的最大高牆，在於外界預估高達1.5億至2億美元（約新台幣47.1億至62.8億元）的天價合約總額。隨著入札期限將於明年1月2日（台灣時間1月3日）正式截止，時間已不站在今井這邊。雖然目前人傳出在洛杉磯談判，但至今「掛零」的正式報價讓外界倍感焦慮。《ClutchPoints》在標題中直言「期限剩4天，今井仍未收到MLB正式報價」，並在文中犀利評論：「究竟今井陣營能否端出足夠的誘因，讓MLB球團願意砸下重金？」報導更將矛頭指向以擅長拖延戰術聞名的經紀人波拉斯，強調：「時間正一分一秒流逝，現在正是他證明自己配得上『超級經紀人』名號的時刻，他必須盡快為客戶談妥一份相稱的合約。」