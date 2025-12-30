我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於道奇日本王牌山本由伸，前大聯盟外野手田口壯則認為明年是關鍵的一年。（圖／美聯社／達志影像）

齋藤隆分析佐佐木朗希：鎖定先發定位

▲至於剛加盟道奇的「令和怪物」佐佐木朗希，前大聯盟名將齋藤隆則指出，球團目前的共識是讓他回歸先發角色。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒北海道日本火腿鬥士首席棒球官（CBO）栗山英樹於昨（29）日受邀參加朝日電視台特別節目《塔摩利車站》（タモリステーション），與名主持人塔摩利、前大聯盟球星田口壯及齋藤隆共同探討奪下世界大賽二連霸的道奇「日本三巨頭」。栗山英樹在節目中大膽預言，大谷翔平明年重回投手丘後，將會繳出令全世界「驚掉下巴」的數據。當主持人塔摩利詢問對大谷翔平新賽季的期待時，身為大谷恩師的栗山英樹語出驚人地表示：「請大家別忘了，今年其實只是大谷的『復健賽季』。」他表示，雖然大谷在打擊端表現瘋狂，但真正意義上的「二刀流」回歸會在明年大放異彩，「他絕對會留下讓所有人都大吃一驚的數據！」對此，塔摩利也驚嘆回應：「我也差點忘了，這竟然是他復健中的賽季。」再次對大谷在術後恢復期間仍能統治打擊區的表現感到不可思議。大谷翔平在2025球季的例行賽共登板14場，累積47局投球，送出62次三振，防禦率維持在2.87，展現穩定壓制力。進攻端同樣火力全開，大谷單季轟出55支全壘打，不僅刷新個人生涯紀錄，整體攻擊指數也來到1.014，持續扮演球隊最具破壞力的打線核心。進入季後賽後，大谷的影響力持續延燒。投手身分出賽4場先發，投了20.1局，飆出28K，戰績2勝1敗，儘管防禦率略升至4.43，仍多次在關鍵時刻成功壓制對手；而在打擊方面，他再度展現長打能力，季後賽期間敲出8發全壘打，OPS高達1.096，成為球隊收下二連霸的重要推手。對於道奇日本王牌山本由伸，前大聯盟外野手田口壯則認為明年是關鍵的一年。他分析：「今年雖然是第2年，但去年因為受傷並未整季健康出賽，今年才算首次完整參與整個賽季。明年就是進入大聯盟的第3年，基礎已經打穩，我期待他能正式確立在聯盟中的『王牌』地位。」至於剛加盟道奇的「令和怪物」佐佐木朗希，前大聯盟名將齋藤隆則指出，球團目前的共識是讓他回歸先發角色。齋藤分析，儘管道奇持續加強牛棚戰力，但球團高層仍將佐佐木視為先發輪值的重要一環，他在大聯盟賽季能發揮多少戰力，將是明年道奇尋求三連霸的關鍵。