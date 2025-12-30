嘉義市明（31）日跨年夜將舉辦「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」，活動將於12月31日下午5點半在嘉義市政府北棟大樓預定地登場，卡司橫跨流行、獨立與實力派歌手，並由全台獨家韓國女團MAMAMOO成員Solar頌樂壓軸表演。《NOWNEWS今日新聞》整理了嘉義市跨年活動資訊、卡司表演順序、直播平台以及天氣預報、交通管制等懶人包，讓有興趣的讀者能一文看完。
🟡「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」時間、地點
◾活動名稱：迎接2026全嘉藝起來跨年晚會
◾開始時間：12月31日（三）17:30開始至2026年1月1日（四）00:30；開放進場時間16:30
◾活動地點：嘉義市政府北棟大樓預定地（600嘉義市東區民權路）
◾官方網站：「嘉義+1 We Chiayi」臉書粉專、嘉義市政府全球資訊網https://www.chiayi.gov.tw/
🟡「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」表演陣容一覽
主持人陣容：蔡昌憲、瑪麗
表演者出場順序：
●莊蕎嫣
●F.F.O
●鄒序
●守夜人
●馬念先
●廖士賢
✻晚會主持人開場：蔡昌憲、瑪麗
●羅志祥
●許富凱
●王彙筑
●Crispy脆樂團
●ARKis
●林美秀
●蕭煌奇
✻倒數橋段
●Solar頌樂（壓軸演出）
🟡「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」直播平台一次看
■電視直播：民視台灣台（無線電視11台／ 有線電視152台／ MOD317台）、世新綜合一台（49台）
■網路直播：「勇媽阿惠-黃敏惠」嘉義市長臉書粉專、四季線上YouTube頻道 、四季線上APP 、「嘉義+1 We Chiayi」臉書粉專、「嘉義+1 We Chiayi」YouTube頻道
🟡嘉義市12月31日跨年天氣預報
嘉義市東區31日晚間體感舒適，晚間18點後稍有涼意，晚間21點至凌晨3時氣溫約17至18度，天氣為晴時多雲，降雨機率0%。接近凌晨時溫度稍降，建議外出參加跨年活動的民眾注意保暖，隨身攜帶外套，可參考洋蔥式穿搭，熱就多、冷就穿，進可攻退可守。
市府特別提醒，表演現場以站立觀賞為主，請勿攜帶野餐墊，現場為響應環保，也提供環保餐具租借服務。另外，跨年夜需注意四肢、腰部、頭頸部、膝蓋等部位保暖。
🟡「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」交通管制、接駁車懶人包
■會場及市集布置交通管制
管制時間：114年12月31日8時至14時（視狀況調整）
管制路段：
1.中山路（噴水圓環至吳鳳北路）
2.忠孝路、吳鳳北路（中山路至民權路）
■跨年晚會期間交通管制
管制時間：114年12月31日14時至115年1月1日2時（視狀況調整）
管制路段：
1.中山路（噴水圓環至共和路）
2.興中街、成仁街（民權路至公明路）
3.吳鳳北路、忠孝路（林森西路至公明路）
4.民權路（吳鳳北路至忠孝路）
■會場及市集拆除管制
管制時間：115年1月1日2時至12時（視狀況調整）
管制路段：
1.中山路（噴水圓環至吳鳳北路）
2.忠孝路、吳鳳北路（中山路至民權路）
■周邊停車場：嘉義民權二停車場、中央廣場地下停車場、中正公園地下停車場、中山路停車場、嘟嘟房嘉義維新站、嘟嘟房嘉義和平站、日月亭吳鳳民族站、嘉義市政府南棟室內停車場。
■免費接駁車：市府規劃17:30至23:30行駛免費接駁車，坐滿即發，民眾可於嘉義火車站、台灣中油林森路加油站搭乘，直達活動會場。
資料來源：「嘉義+1 We Chiayi」臉書粉專、嘉義市政府全球資訊網
