紐約洋基隊在2025年球季結束後，至今在自由市場上的表現令球迷大失所望。美媒《Yanks Go Yard》近日發表深度分析，指出若洋基隊繼續採取「維持現狀」（Run it back）的消極策略，不僅2026年奪冠希望渺茫，甚至會陷入長期平庸，平白荒廢當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）最後的MVP巔峰歲月。
消極的休賽季：洋基正在坐以待斃？
自2017年以來，洋基隊似乎只要少了賈吉，戰績就會崩盤至如同洛杉磯天使隊般的水準。報導痛批，自2020年到2025年，洋基的整體表現就像一場「恐怖秀」。即便擁有賈吉與柯爾（Gerrit Cole）兩大核心，球團高層卻多次在自由市場錯過世代級天才——如哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）等。
今年休賽季，洋基僅帶回了希爾（Tim Hill）、布雷克本（Paul Blackburn）等綠葉球員。令人費解的是，球隊似乎「意外」在葛里莎姆（Trent Grisham）身上投入了高達2200萬美元（約新台幣7.15億元）的年薪。與此同時，如塔克（Kyle Tucker）、布雷格曼（Alex Bregman）、岡本和真等大牌自由球員仍未定案，但洋基卻在談判中顯得猶疑不決，甚至傳出已退出日本強投今井達也的爭奪戰。
2026年後的薪資結構：靈活性還是空洞化？
根據數據網站估算，洋基2026年的奢侈稅薪資總額約為2.86億美元（約新台幣93億元）。雖然這一數字在2027年會降至1.9億美元（約新台幣61.7億元），並在2029年進一步下滑至9000萬美元（約新台幣29.2億元），展現了極大的財務靈活性，但美媒質疑：屆時市場上真的有值得花錢的高標嗎？
2026-2027離隊潮： 包括齊森姆（Jazz Chisholm，預估年薪1000萬美元，約新台幣3.25億元）與終結者班達（David Bednar）都將成為自由球員，留下巨大的戰力真空。
2028-2029核心老化： 雖然屆時史坦頓（Giancarlo Stanton）高達3.25億美元（約新台幣105.6億元）的合約終於到期，但同時柯爾（3600萬美元年薪）與倫登（Carlos Rodon，2783萬美元年薪）也都將步入職業生涯末期。
未來藍圖的幻滅：誰能救洋基？
洋基目前將希望寄託在沃爾皮（Anthony Volpe）、多明格茲（Jasson Dominguez）與瓊斯（Spencer Jones）等新秀能成長為超級巨星。然而，歷史證明洋基的農場養成率並不穩定。
展望未來幾年的自由市場：
2027年： 潛在目標包括關（Steven Kwan）、艾德利·拉奇曼（Adley Rutschman）等，但屆時賈吉已35歲。
2029年： 屆時37歲的賈吉與36歲的拉米雷茲（Jose Ramirez，潛在交易目標）是否還具備奪冠競爭力？美媒諷刺地表示，這聽起來就像是2029年版的「唐納森（Josh Donaldson）交易案」，充滿了悔恨與衰老。
報導總結，現代洋基隊代表了「遺憾、痛苦與『早知如此何必當初』」。球團高層自2017年起為了重整奢侈稅而設下的財務限制，已讓球隊錯失了無數補強良機。對於賈吉這位剛在2025年以53轟奪得生涯第三座MVP的傳奇來說，能否在紐約奪冠以奠定歷史地位，目前看來連球團辦公室自己都沒有答案。
消息來源：Yanks Go Yard
我是廣告 請繼續往下閱讀
自2017年以來，洋基隊似乎只要少了賈吉，戰績就會崩盤至如同洛杉磯天使隊般的水準。報導痛批，自2020年到2025年，洋基的整體表現就像一場「恐怖秀」。即便擁有賈吉與柯爾（Gerrit Cole）兩大核心，球團高層卻多次在自由市場錯過世代級天才——如哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）等。
今年休賽季，洋基僅帶回了希爾（Tim Hill）、布雷克本（Paul Blackburn）等綠葉球員。令人費解的是，球隊似乎「意外」在葛里莎姆（Trent Grisham）身上投入了高達2200萬美元（約新台幣7.15億元）的年薪。與此同時，如塔克（Kyle Tucker）、布雷格曼（Alex Bregman）、岡本和真等大牌自由球員仍未定案，但洋基卻在談判中顯得猶疑不決，甚至傳出已退出日本強投今井達也的爭奪戰。
根據數據網站估算，洋基2026年的奢侈稅薪資總額約為2.86億美元（約新台幣93億元）。雖然這一數字在2027年會降至1.9億美元（約新台幣61.7億元），並在2029年進一步下滑至9000萬美元（約新台幣29.2億元），展現了極大的財務靈活性，但美媒質疑：屆時市場上真的有值得花錢的高標嗎？
2026-2027離隊潮： 包括齊森姆（Jazz Chisholm，預估年薪1000萬美元，約新台幣3.25億元）與終結者班達（David Bednar）都將成為自由球員，留下巨大的戰力真空。
2028-2029核心老化： 雖然屆時史坦頓（Giancarlo Stanton）高達3.25億美元（約新台幣105.6億元）的合約終於到期，但同時柯爾（3600萬美元年薪）與倫登（Carlos Rodon，2783萬美元年薪）也都將步入職業生涯末期。
未來藍圖的幻滅：誰能救洋基？
洋基目前將希望寄託在沃爾皮（Anthony Volpe）、多明格茲（Jasson Dominguez）與瓊斯（Spencer Jones）等新秀能成長為超級巨星。然而，歷史證明洋基的農場養成率並不穩定。
展望未來幾年的自由市場：
2027年： 潛在目標包括關（Steven Kwan）、艾德利·拉奇曼（Adley Rutschman）等，但屆時賈吉已35歲。
2029年： 屆時37歲的賈吉與36歲的拉米雷茲（Jose Ramirez，潛在交易目標）是否還具備奪冠競爭力？美媒諷刺地表示，這聽起來就像是2029年版的「唐納森（Josh Donaldson）交易案」，充滿了悔恨與衰老。
報導總結，現代洋基隊代表了「遺憾、痛苦與『早知如此何必當初』」。球團高層自2017年起為了重整奢侈稅而設下的財務限制，已讓球隊錯失了無數補強良機。對於賈吉這位剛在2025年以53轟奪得生涯第三座MVP的傳奇來說，能否在紐約奪冠以奠定歷史地位，目前看來連球團辦公室自己都沒有答案。