知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔與知名消夜名店「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌經營地下「水房」，替境外博弈網站洗錢，警方查出不法金流高達259億元，羅以翔與黃秀蓉遭羈押禁見，全案共20人到案，另有工程師與員工陸續被拘提，依《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送法辦。警方調查指出，41歲羅以翔經營號稱第三方支付平台「HeroPay」，並由39歲黃秀蓉擔任會計，在台北市內湖區商辦大樓設立辦公室，實際運作為轉帳水房。該平台透過電腦程式自動操作，協助中國大陸、日本及印度等地博弈網站，將境外賭客以人民幣、日圓、盧比等幣別匯入的賭金，層層轉匯至第二層帳戶，其中部分金流涉及詐欺贓款。而HeroPay平台以千分之2至8不等比例抽取手續費，自2021年6月至今年9月，累計洗錢金額高達259億元，至少不法獲利5億元。警方目前查扣大量電腦、手機及電磁紀錄，完成金流分析。刑事局國際科第二隊今年9月展開首波搜索行動，前往辦公室及相關人員住處拘提20人，檢方聲押羅以翔及黃秀蓉並獲法院裁准，另命1名幹部10萬元、其餘人3萬元交保。10月第二波行動再拘提15人，包含3名工程師，分別以10萬元交保，其餘員工則以3至5萬元交保。警方同步擴大查扣不法所得，扣押銀行帳戶現金3686萬元、以泰達幣為主的虛擬貨幣價值1088萬元、現金236萬元，以及羅以翔名下不動產1處與保時捷等3輛汽車。今年5月再搜索羅男與黃女的4個銀行保管箱，另查扣1773萬元，累計查扣不法所得約1億3000萬元。台北地檢署已囑託行政執行署士林分署，將其中一輛在羅以翔名下，市價約1000多萬元，今年初才剛成交的保時捷911 Carrera GTS拍賣，30日以865萬元拍出，後續仍將持續追查相關金流與共犯。