▲現年28歲的岡本和真，2014年以選秀第一指名加盟讀賣巨人，NPB生涯11季累計出賽1,074場，繳出打擊率0.277、248轟、717分打點、OPS 0.882的頂級成績。（圖／記者葉政勳攝）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜，正積極與透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的日本強打內野手岡本和真展開交涉，並將其定位為「三壘手」補強目標。據相關人士透露，岡本目前已經滯留美國，在交涉期限（日本時間1月5日）進入倒數階段之際，與各球團的談判正邁入最終局面。海盜自2015年後便未再打進季後賽，本季更是苦吞7連敗年負、連續兩年在國聯中區墊底。儘管由史金恩茲（Paul Skenes）與凱勒（Mitch Keller）領軍的先發輪值，團隊防禦率高居全聯盟第6，但打線卻全面崩盤，得分、本壘打、打點、上壘率與長打率全數排名30支球隊之末，被視為聯盟「最弱打線」。因此，球團今休賽季已明確將補強重心放在火力升級。為了改善攻擊力，海盜日前已透過三方交易自光芒換回31轟的二壘手洛伊（Brandon Lowe），並與從教士成為自由球員的強打者奧赫恩（Ryan O’Hearn）達成2年2,900萬美元（約新台幣45億元）合約。即便補強預算有限，球團高層仍表態「還要再補進一名重砲」，而能勝任三壘的一級強打岡本和真，正是目前的核心鎖定對象。現年28歲的岡本和真，2014年以選秀第一指名加盟讀賣巨人，NPB生涯11季累計出賽1,074場，繳出打擊率0.277、248轟、717分打點、OPS 0.882的頂級成績，曾3度奪下全壘打王、2度打點王，並拿下3座金手套獎，是日職公認攻守兼備的強力打者。雖然他在本季5月因守備時意外造成左肘傷勢，一度長期缺陣，但復出後仍在69場比賽中繳出打擊率0.327、15轟、49分打點、OPS 1.014的亮眼表現，再次證明身手。在本月初的冬季會議期間，岡本和真的經紀人巴拉斯（Scott Boras）也曾表示，岡本能同時守一壘與三壘，並具備打線中心打線價值，已有多支球隊對這位綽號「Big O」的強打者展現高度興趣，並預告「15天內將會有明確進展」。除海盜之外，天使、藍鳥、老虎與響尾蛇等隊，也被點名有意補強三壘。隨著布雷格曼（Alex Bregman）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）等大咖三壘手仍滯留自由市場，交涉期限進入最後一週，岡本和真的去向，勢必將成為這個休賽季最受矚目的焦點之一。