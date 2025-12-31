隨著美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季進入白熱化，目標蟬聯冠軍的洛杉磯道奇隊預計將針對外野戰力進行補強。雖然市場上不乏塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）等自由球員，以及史蒂芬關（Steven Kwan）、努特巴爾（Lars Nootbaar）等交易目標，但近日針對生涯有102轟的芝加哥白襪隊球星羅伯特（Luis Robert Jr.）的交易傳聞，卻引起道奇專業媒體的強烈反對與警告。
單季38轟星光褪色？大數據曝隱憂
現年28歲的羅伯特先前雖獲白襪隊執行2000萬美元（約新台幣6.5億元）的球隊選擇權留隊，但外界普遍認為他在這個冬天被交易出走的機率極高。儘管他曾在2020年奪得金手套獎，並在2023年入選明星賽且轟出單季38支全壘打、摘下銀棒獎，看似已躋身超級巨星之列，但隨後的表現卻令人質疑。
道奇專業媒體《Dodgers Way》撰文斷言：「交易獲得羅伯特對道奇隊來說將是一個巨大的失誤。」報導指出，羅伯特在2024年因髖關節傷勢僅出賽100場，打擊率僅2成24、OPS（攻擊指數）為0.657；而在剛結束的2025賽季，他的表現依然不見起色，110場出賽中打擊率僅2成23、OPS為0.661。雖然他在2025年明星賽後的31場比賽中一度打擊回溫（打擊率2成98、OPS 0.808），但最終仍因傷病提前結束賽季。
穩定性重於名氣 專家建議道奇遠離風險
該媒體表示，對羅伯特最大的疑慮在於「耐操度」。在其6年的職業生涯中，竟然只有2023年單季出賽超過111場。報導直言：「道奇外野陣容真正需要的是穩定感，而非短暫的高光表現。」考慮到交易他所需的昂貴籌碼以及潛在的傷病風險，專家認為風險已遠大於回報，建議道奇隊應保持距離。
目前道奇隊陣中已擁有大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）等具備強大爆發力的核心球星。對於這支力爭三連霸的豪門球隊而言，在補強其他位置時，或許穩定性才是最重要的評分標準，而非明星光環。
球員數據對比：羅伯特
2023年巔峰： 145場、38轟、打擊率2成64、OPS 0.857
2024年低迷： 100場、14轟、打擊率2成24、OPS 0.657
2025年現況： 110場、14轟、打擊率2成23、OPS 0.661
合約狀況： 2026年薪資2000萬美元（約新台幣6.5億元），2027年同樣擁有2000萬美元球隊選擇權。
消息來源：Dodgers Way
