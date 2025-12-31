我是廣告 請繼續往下閱讀

根據MLB Network記者海曼（Jon Heyman）報導，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使將以1年500萬美金（約為1.5億台幣）簽下38歲前洛杉磯道奇右投後援投手葉茲（Kirby Yates），他也將成為天使休賽季補強牛棚的最新老將人選，此前球隊已先後簽下羅曼諾（Jordan Romano）與波梅朗茲（Drew Pomeranz），可望能夠一同撐起球隊投手深度。葉茲上季以1年1200萬美金（約為36億台幣）效力於道奇，但整個賽季卻因傷三度進入傷兵名單，例行賽繳出5.23防禦率，季後賽未獲登板機會，整體表現不盡理想。不過，他仍隨隊拿下世界大賽冠軍戒指，且部分進階數據仍具參考價值，包括35.3%的揮空率與29.1%的三振率，為他即將邁入39歲球季保留想像空間。葉茲並非遠離巔峰太久。2024年效力遊騎兵時，他入選美聯明星賽，投出1.17防禦率、61又2/3局送出85次三振並拿下33次救援成功，成績相當亮眼，而那僅是他歷經第二次韌帶置換手術後的第二個完整賽季。葉茲的職棒生涯相當曲折。出身夏威夷的他，高中曾被紅襪選中卻未簽約，2006年大學時期接受生涯首度韌帶手術，直到27歲才完成大聯盟初登板。歷經光芒、洋基與天使後，他在2017年被教士撿走並迎來轉捩點，2019年以41次救援成功奪得聯盟救援王。此次轉戰天使，葉茲有望在持續補強的牛棚中扮演關鍵角色。對天使而言，這筆短期合約風險有限，卻可能換得一名具備壓制力與經驗的後段局數戰力；而葉茲也將在天使展開職涯新篇章，再度重新證明自己。