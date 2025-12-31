我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美媒報導，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使已與35歲三壘手倫登（Anthony Rendon）就合約達成重整協議，雙方同意實質分道揚鑣，結束這段備受爭議的7年合作關係。倫登原本尚餘7年2億4500萬美元合約（約為76億台幣）的最後一年，年薪高達3800萬美元（約為11.4億），而該筆金額也將改以3至5年分期遞延支付，倫登也確定不會再為天使出賽。消息指出，對於目前倫登龐大的薪資，天使將採取在未來3至5年內分期支付的方式，不過實際支付方式仍有待進一步公布。倫登目前尚未正式宣布引退，但未來仍會暫時占據球隊名單位置，天使則可在任何時間選擇將其釋出。透過與倫登的合約重組，也讓天使得以釋出薪資空間，有助於球團在休賽季爭取更高層級的自由球員補強戰力。倫登在2019年效力國民時迎來生涯巔峰，繳出打擊率3成19、34轟、聯盟最多126分打點，並協助球隊奪下隊史首座世界大賽冠軍，該季也在國聯MVP票選中名列第三。同年休賽季，他與天使簽下震撼聯盟的超大型合約。然而轉戰天使後，倫登幾乎長年受傷所苦。除2020年縮水賽季仍有亮眼表現外，其餘年份頻繁動刀，6個賽季僅出賽257場，累積打擊率2成42、22轟、125打點，本季更因第二次髖關節手術整季報銷，合約最終被視為大聯盟史上最失敗簽約之一。