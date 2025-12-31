洛杉磯道奇隊在這個休賽季是否會透過交易換來底特律老虎隊的頂尖左投史庫柏（Tarik Skubal），持續成為大聯盟最受矚目的話題。儘管史庫柏近期在底特律當地的體育活動中表現出對家鄉的深厚情感，但老虎隊球團似乎並未關閉交易大門。根據美媒《ClutchPoints》記者RB Hayek的報導指出，老虎隊目前仍將所有選項擺在檯面上，評估各種可能的交易提案。
兩屆賽揚得主 史庫柏的宰制級表現
史庫柏在剛結束的2025年賽季繳出了令人瞠目結舌的數據：例行賽先發31場，奪下13勝6負，防禦率僅2.21。這份亮眼成績單讓他連續第二年蟬聯代表投手最高榮譽的「賽揚獎」。
進入季後賽後，史庫柏同樣展現王牌身價，3場先發中防禦率僅1.74，是老虎隊能一路闖進季後賽的靈魂人物。正因為這種穩定且具宰制力的投球實力，讓他在今年冬季會議（Winter Meetings）期間成為各隊競相詢問的對象。
道奇的如意算盤 大谷與賽揚強投的夢幻聯手
媒體分析指出，道奇隊對於史庫柏展現了高度興趣，期望能讓他與大谷翔平等人共同組成史上最強的先發輪值。為了換得這位頂級左投，擁有豐富農場新秀資產的道奇隊，被看好具備足夠的籌碼打動老虎隊。
針對史庫柏的未來動向，記者Hayek表示：「在多支球隊展現興趣的情況下，老虎隊正評估所有的報價，試圖從史庫柏身上獲取最大的剩餘價值。如果老虎隊最終決定與他簽下長期延長合約，那將會是一個非常重大的戰略決斷；反之，若選擇交易，則可能徹底改變聯盟的競爭版圖。」
情留底特律？球員態度與球團商業考量
雖然史庫柏近期頻繁出現在底特律當地的體育盛事，外界解讀這是他偏向留隊的信號，但在職業棒球的商業體系下，球員的個人意願往往需服從於球團的長期規劃。老虎隊正處於一個十字路口：是該以史庫柏為核心繼續重建，還是趁他身價最高時換回一批即戰力與高潛力新秀，以達成更全面的補強。
消息來源：ClutchPoints
