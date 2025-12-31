我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將備戰新球季，球團今日正式宣布，確定簽下委內瑞拉籍投手Erick Leal，中文譯名為「愛力戈」。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將備戰新球季，球團今日正式宣布，確定簽下委內瑞拉籍投手Erick Leal，中文譯名為「愛力戈」。愛力戈曾於墨西哥聯盟累積多年出賽經驗且表現優異，今年球季效力於美國職棒洋基隊3A，預計將於2月抵達台灣加入悍將春訓。現年30歲的愛力戈，身高190公分、體重81公斤，為右投右打投手。自2012年起於小聯盟展開職業生涯，曾效力小熊隊小聯盟體系多年，2020年因疫情影響賽季中斷後，愛力戈於2021年起轉往墨西哥聯盟發展且成績逐年提升。愛力戈2024年球季愛力戈效力於墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），單季出賽繳出8勝1敗、防禦率2.91、每局被上壘率1.16的亮眼成績，80.1局投球中送出95次三振，優異表現也讓他獲得重返美國職棒體系的機會。本季愛力戈效力洋基隊3A，全季出賽28場，完成126.2局投球，拿下8勝、防禦率5.61，並飆出133次三振，展現良好的續航力與高三振能力。球季結束後，愛力戈持續前往冬季聯盟維持比賽狀態，近期則確定與富邦悍將完成簽約，也隨即結束冬盟出賽，準備展開來台相關行程及準備手續。悍將球團表示，愛力戈投球局數穩定、三振能力突出，整體投球條件符合球隊對洋投先發戰力的需求，期待首次來到亞洲職棒效力的愛力戈來到台灣後，與球隊投手群形成良性競爭，為悍將新球季先發輪值增添戰力。