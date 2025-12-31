我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍今年將本土王牌徐若熙送往旅外，先發投手出現空缺，休賽季全力補強輪值，據傳鎖定前統一獅洋投梅賽斯外，今（31）日又傳出與具備6年大聯盟資歷、曾拿到單季11勝的甘特（John Gant）達成加盟協議，甘特過往效力MLB時期，其名字就被台灣球迷用諧音取名為「蔣幹」，與三國名將同名，因而具有一度知名度。甘特現年33歲，身高193公分，大聯盟生涯效力過勇士、紅雀和雙城隊，有6季大聯盟資歷，生涯累積173場出賽，372.2局投球，拿下24勝26敗，防禦率3.89。甘特在大聯盟最耀眼一季在2019年，該年他效力紅雀，整季後援登場64場，寫下11勝1敗紀錄，成為該季紅雀的當家「轉運手」。中職並非是甘特首度征戰的亞洲職棒賽場，2022年，他就與日職日本火腿鬥士簽下1年2.4億日幣合約，但因為右手肘韌帶傷勢整季都未在一軍登板，隔年續留球隊仍未獲機會。甘特今年則轉戰美國獨立聯盟，於長島鴨隊有出賽紀錄，後續獲得重返美職體系機會，效力堪薩斯皇家3A，主要擔任先發投手，先發19場主投81局，防禦率6.00，每局被上壘率1.70。出生日期：1992年8月6日（33歲）身高體重：193公分、90公斤出生地點：喬治亞州薩凡納選秀順位：2011年MLB選秀首輪21順位（紐約大都會）效力球隊：MLB亞特蘭大勇士（2016）、MLB聖路易紅雀（2017-2021）、MLB明尼蘇達雙城（2021）MLB成績：173場出賽、372.2局、24勝26敗，防禦率3.89、325次三振、200次保送