隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日倒數計時，交易市場爆出足以震動全美的驚人方案。根據《ClutchPoints》與《The Athletic》多方消息指出，亞特蘭大老鷹、達拉斯獨行俠、沙加緬度國王、金州勇士與布魯克林籃網，正在醞釀一筆涉及多位明星球員與潛力新秀的「5方超級大交易」。若此方案成真，戴維斯（Anthony Davis）、崔·楊（Trae Young）等大牌球星都將換上新戰袍。更可能促成湯普森（Klay Thompson）重返勇士與柯瑞（Stephen Curry）再續前緣。

割愛2024年狀元郎？老鷹為了AD願意放棄未來

亞特蘭大老鷹本季開局僅繳出15勝19敗的戰績，總經理施倫克（Travis Schlenk）面臨巨大戰績壓力，已將補強鎖定在獨行俠的戴維斯身上。消息指出，老鷹願意為此送出波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與2024年狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）作為籌碼。

這筆交易對老鷹而言是極具風險的「梭哈」豪賭，若能成功延攬戴維斯、拉文（Zach LaVine）與拉塞爾（D'Angelo Russell），將能瞬間填補防守端與進攻層次不足的缺點，但龐大的薪資負擔與球權分配也將挑戰教練團與高層的智慧。

不只崔·楊！國王獵取庫明加補強防線深度

另一方面，沙加緬度國王則在換上新任總經理佩里（Scott Perry）後展現強大野心。隨著崔·楊續約陷入停滯且合約即將屆滿，國王看準時機準備接手這位27歲的明星控衛，希望能藉此解決進攻組織乏力的長期問題。

國王在此方案中除了能得到崔·楊，還將獲得運動能力出色的庫明加（Jonathan Kuminga）以及合約即將到期的波爾辛吉斯，這不僅升級了前場深度，更為球隊騰出了未來的薪資空間。

浪花兄弟重聚金州？湯普森有望回歸勇士

金州勇士的交易核心則圍繞在禁區守護神的升級與「舊將回歸」。克拉克斯頓（Nic Claxton）的加入被視為解決勇士內線漏洞的關鍵，而湯普森回歸金州的消息更讓無數灣區球迷振奮。雖然勇士必須忍痛割愛穆迪（Moses Moody）與庫明加等年輕戰力，但為了把握柯瑞所剩無幾的爭冠機會，管理層顯然更傾向追求即戰力。

布魯克林籃網與達拉斯獨行俠則各取所需，籃網透過收集選秀權與年輕球員正式啟動重建，獨行俠則藉由薩博尼斯（Domantas Sabonis）的策應能力與里薩謝的潛力，為新星弗拉格（Cooper Flagg）打造更完美的成長環境，在當下戰績與長遠未來之間取得平衡。

📍五方交易關係圖一覽

老鷹獲得： 安東尼·戴維斯、扎克·拉文（Zach LaVine）、拉塞爾（D'Angelo Russell）

國王獲得： 特雷·楊、庫明加（Jonathan Kuminga）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）

獨行俠獲得： 薩博尼斯（Domantas Sabonis）、里薩謝（Zaccharie Risacher）、多個未來選秀權

勇士獲得： 克拉克斯頓（Nic Claxton）、湯普森（Klay Thompson）、艾利斯（Keon Ellis）。

消息來源：《ClutchPoints》

