我是廣告 請繼續往下閱讀

站位退後5公分、球棒加長1英吋 物理大數據的勝利

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，在2025年球季再度展現驚人的統治力，不僅率領球隊完成世界大賽二連霸，更生涯第四度全票當選年度最有價值球員（MVP）。日本《BS-TBS》電視台日前播出回顧專題，邀請擁有日職2186安傳奇頭銜的內川聖一擔任講評，深度解析大谷「進化」的關鍵，並對他的2026賽季喊出「56轟、13 勝只是最低標」的狂言。內川聖一在節目中認為大谷翔平的「擊球哲學」已經進化到不同次元。他形容，一般打者是在「揮棒找球」，但大谷翔平給人的感覺是，當他做完一個完整的揮擊程序時，球就像是「自然出現在揮擊軌道上」一樣被帶走。內川直言，這並非單純的力量展現，而是技術與心理層面的完美融合，「這種對節奏與揮棒軌跡的極致掌控，是他能穩定維持高長打輸出的核心。」節目中更詳盡揭露了大谷在2025賽季所做的微調。內川分析，大谷本季刻意將站位向後移動，離本壘板約5公分。這個細微的改變，讓他在視覺上對好球帶的掌握產生質變，「站遠一點後，大谷不再需要勉強去揮擊內角刁鑽的進攻，看球的角度變廣，進壘點也會顯得更甜。」然而，站得遠勢必會造成外角球處理的難度。為此，大谷將球棒加長了約2.5公分（1 英吋）。內川認為，透過這長度上的互補，大谷成功解決了站位後移導致的距離問題，讓力量能有效傳遞到球場任何一個角落。回顧大谷2025年的神蹟，他以單季55支全壘打刷新個人生涯紀錄，並在6月自右肘手術復出後重返投手丘。例行賽先發14場投47局送出62K，季後賽更以先發投手身份貢獻20.1局、28次三振。展望2026年，內川聖一給出的預測數字極具震撼力：「2025年他敲了 55 轟，所以我希望他明年至少打 56 轟。這代表他能持續超越自我。」至於投手身分，內川預期大谷能拿下13 勝。他強調：「對大谷而言，這些數字只是他能達到的最低門檻。」