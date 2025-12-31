日本職棒（NPB）今冬挑戰MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的兩大巨星，西武獅王牌今井達也與巨人強打岡本和真，入札談判已進入最後倒數階段。根據MLB官網資深記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，兩人目前已飛抵洛杉磯，正與多支感興趣的球隊進行最後面談。
談判截止日逼近 今井達也行情看漲、白襪恐非歸宿
27歲的今井達也本季在西武獅繳出1.92防禦率、178次三振的宰制級數據。費恩斯坦指出，今井在今冬自由市場先發投手排名中位居第4。雖然日前傳出芝加哥白襪是領跑者，但因白襪已簽下村上宗隆，記者對今井加盟白襪持保留態度，反倒是洋基與費城人被視為潛藏的爭奪者。
今井達也的談判期限為美國東部時間1月2日下午5時（台灣時間1月3日）。若未能在期限前與任何一支球隊達成協議，今井明年球季將要回歸西武獅。
天使專業媒體《Halo Hangout》指出，岡本和真具備優異的選球與力量，是拯救天使低迷打線的首選。雖然傳聞教士與海盜也虎視眈眈，但天使擁有與日籍球員合作的紀錄，若莫雷諾（Art Moreno）老闆願意開出高價，岡本去到洛杉磯的機率極高。
岡本和真的談判期限為美國東部時間1月4日下午 5 時（台灣時間1月5日）。目前專家預估，岡本的價碼約落在3年3600萬至4年9000萬美金之間。
消息來源：MLB官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
27歲的今井達也本季在西武獅繳出1.92防禦率、178次三振的宰制級數據。費恩斯坦指出，今井在今冬自由市場先發投手排名中位居第4。雖然日前傳出芝加哥白襪是領跑者，但因白襪已簽下村上宗隆，記者對今井加盟白襪持保留態度，反倒是洋基與費城人被視為潛藏的爭奪者。
今井達也的談判期限為美國東部時間1月2日下午5時（台灣時間1月3日）。若未能在期限前與任何一支球隊達成協議，今井明年球季將要回歸西武獅。
岡本和真爭奪戰火熱 天使隊「重整薪資」展現搶人野心29歲的重砲岡本和真則吸引了天使、教士、海盜、藍鳥及紅襪等隊伍的關注。其中，洛杉磯天使被認為志在必得。為了補強三壘防線，天使日前與當家三壘手倫登（Anthony Rendon）達成協議，將他2026年剩餘的3800萬美金合約延期支付。此舉預計能為天使騰出約4000萬至7000萬美金的薪資空間，為簽下岡本和真掃平障礙。
天使專業媒體《Halo Hangout》指出，岡本和真具備優異的選球與力量，是拯救天使低迷打線的首選。雖然傳聞教士與海盜也虎視眈眈，但天使擁有與日籍球員合作的紀錄，若莫雷諾（Art Moreno）老闆願意開出高價，岡本去到洛杉磯的機率極高。
岡本和真的談判期限為美國東部時間1月4日下午 5 時（台灣時間1月5日）。目前專家預估，岡本的價碼約落在3年3600萬至4年9000萬美金之間。