布魯克林籃網隊近期雖展現出強大的競爭力，甚至在12月一度打出全聯盟第一的防守效率，但隨著交易截止日逼近，球隊的高層正站在十字路口。根據《紐約郵報》與《紐約每日新聞》報導，儘管戰績回升，籃網總管馬克斯（Sean Marks）與老闆蔡崇信仍須決定：究竟是要維持現狀爭奪季後賽，還是趁球員價值高點時啟動「清倉大拍賣」。
勇士主帥柯爾盛讚：籃網的重建令人印象深刻
在周一終結籃網三連勝後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對這支年輕球隊給予極高評價。柯爾表示：「這看起來非常奏效。我看了他們對陣灰狼的比賽，表現令人驚艷。過去幾年每次交手，他們都充滿活力、組織嚴密且執教有方。儘管面臨重建，他們在12月打出了全聯盟最強的防守，並在過去10場比賽中贏下7場。」
小波特明星賽票選入榜 卻成為交易籌碼？
籃網前鋒小波特（Michael Porter Jr.）在本季繳出生涯新高的數據，並在東區明星賽首輪球迷票選中高居第10位。總教練費南德茲（Jordi Fernández）盛讚他的職業態度與投射天賦，稱其為球隊的「身教型領袖」。
然而，媒體分析指出，籃網管理層必須思考長期布局。蔡崇信面臨的艱難決定在於：小波特究竟是未來的「建隊核心」，還是該被視為換取選秀權的「優質資產」。同時，得分好手湯瑪斯（Cam Thomas）的市場行情，也是籃網在這個交易窗口需要盤算的重點。
▲籃網前鋒小波特（Michael Porter Jr.）在本季繳出生涯新高的數據，並在東區明星賽首輪球迷票選中高居第10位。（圖／美聯社／達志影像）
清倉名單曝光：克拉克斯頓與1500萬交易特例
除了兩大核心外，籃網隊內多名球員也被捲入交易流言：
克拉克斯頓（Nic Claxton）： 據傳籃網正考慮聽取這位防守型中鋒的報價，金州勇士等缺乏禁區護框和籃板能力的球隊，對他很感興趣。 籃網擁有全聯盟最高的1500萬美元薪資空間，可以用來吸收其他球隊不要的合約，藉此換取更多首輪選秀權。
海史密斯（Haywood Highsmith）： 雖然正從膝蓋手術中恢復，但他的老將領導力與對新秀鮑威爾（Drake Powell）的指導深得教練團信任。然而，對於追求季後賽深度的球隊來說，海史密斯 依然是極具吸引力的拼圖。
雖然費南德茲帶領的教練團成功建立了防守文化，但籃網仍處於重建初期。在競爭激烈的東區，蔡崇信與總管馬克斯必須決定，是要繼續享受當下的贏球快感，還是要果斷清倉，為未來換取更大的重建資本。
▲ 據傳籃網正考慮聽取這位防守型中鋒的報價，金州勇士等缺乏禁區護框和籃板能力的球隊，對他很感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：紐約每日新聞、紐約郵報
